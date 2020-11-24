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Sakarya’da Öğretmenler Günü kutlandı

Sakarya İl Milli Eğitim Müdürlüğü, 24 Kasım Öğretmenler Günü kapsamında başöğretmen Mustafa Kemal Atatürk’ün anıtına çelenk sunarak tüm öğretmenlerin gününü kutladı.

SAKARYA 24.11.2020, 16:14
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Sakarya’da Öğretmenler Günü kutlandı
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Sakarya İl Milli Eğitim Müdürlüğü, 24 Kasım Öğretmenler Günü kapsamında başöğretmen Mustafa Kemal Atatürk’ün anıtına çelenk sunarak tüm öğretmenlerin gününü kutladı.

Sakarya İl Milli Eğitim Müdürlüğü her yıl 24 Kasım tarihinde olduğu gibi bu yıl da Başöğretmen Atatürk’ün Anıtına Öğretmenler Günü çelengini sundu. Millet Mekteplerinin açılışı ve Atatürk’ün Başöğretmenliğinin kabul tarihi olan 24 Kasım günü Demokrasi Meydanı’nda düzenlenen çelenk sunma törenine İl Milli Eğitim Müdürü Fazilet Durmuş başkanlığında bazı ilçe milli eğitim müdürleri, milli eğitim yöneticileri, okul müdürleri ve öğretmenlerden oluşan temsili bir heyet katıldı.

Korona virüs salgını nedeniyle maske ve mesafe kurallarına uygun olarak az sayıda eğitimcinin katılımıyla gerçekleştirilen törende İl Milli Eğitim Müdürü Fazilet Durmuş, Başöğretmen Atatürk’ün anıtına çelenk bıraktı. Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı’yla devam eden Öğretmenler Günü çelenk sunma töreninde İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Pınar Bulut tüm eğitimciler adına Durmuş’a Öğretmenler Günü çiçeği takdim etti. Tören, günün anısına toplu fotoğraf çekimi ile sona erdi.
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