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Sakarya’da kaplumbağa için trafik durdu

Sakarya’da duyarlı bir vatandaş, yolda gördüğü kaplumbağanın ezilmemesi için kısa bir süreliğine trafiği durdurdu. Vatandaş, kaplumbağayı yolun karşısına geçirerek güvenli bir bölgeye bıraktı.

SAKARYA 25.06.2022, 10:38
Sakarya’da kaplumbağa için trafik durdu

Sakarya’da duyarlı bir vatandaş, yolda gördüğü kaplumbağanın ezilmemesi için kısa bir süreliğine trafiği durdurdu. Vatandaş, kaplumbağayı yolun karşısına geçirerek güvenli bir bölgeye bıraktı.

Arkadaşı ile Serdivan ilçesinden Yenikent Hastanesine giden Turgay Akyıldız isimli vatandaş yolun karşısına geçmek isteyen kaplumbağa gördü. Aracını yol kenara çekerek kısa süreliğine gelen araçları durduran vatandaş, kaplumbağayı alarak yolun karşısına geçişinde yardımcı oldu. Kaplumbağa güvenli bir alana taşındıktan sonra trafik normal seyrine döndü. Bu anlar ise başka bir vatandaş tarafından cep telefonu ile görüntülendi.

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