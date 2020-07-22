Sakarya’da iş yerlerine korona virüs denetimi
İÇİŞLERİ BAKANLIĞININ 81 İLDEKİ VALİLİKLERE GÖNDERDİĞİ KORONA VİRÜS TEDBİRLERİ DENETİMİ KAPSAMINDA POLİS VE ZABITA EKİPLERİ SAKARYA’DA, ALINMASI GEREKEN TEDBİRLERE İLİŞKİN BİLGİLENDİRME YAPARAK DENETİM GERÇEKLEŞTİRDİ.
İçişleri Bakanlığının 81 İldeki valiliklere gönderdiği korona virüs tedbirleri denetimi kapsamında polis ve zabıta ekipleri Sakarya’da, alınması gereken tedbirlere ilişkin bilgilendirme yaparak denetim gerçekleştirdi.
Ulusal pandemi olarak ilan edilen korona virüs salgını sonrasında normalleşme sürecine geçilmesinin ardından birçok iş yeri kapılarını tekrardan açmıştı. İçişleri bakanlığı 81 ildeki valiliklere korona virüs tedbirleri denetimi genelgesi gönderdi. Sakarya İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler ve zabıta ekipleri genelge kapsamında, şehir içi ve şehirlerarası toplu ulaşım araçları, ticari taksiler, berber, kuaför, restoran, kafe, kıraathane ve diğer kültürel aktivite yerlerinde mesafe ve hijyen tedbirlerinin yanı sıra her bir iş yeri için alınması gereken tedbirlere ilişkin bilgilendirme yaparak denetim gerçekleştirdi.
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