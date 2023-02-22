Sakarya’da depremzedeler ulaşımdan ücretsiz yararlanacak

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Türkiye’yi sarsan deprem felaketinin ardından şehre gelen depremzedelere ücretsiz ulaşım hizmeti sunacak. Kart54 merkezlerine yapılacak başvuruların ardından Sakarya’nın misafirleri ulaşımdan ücretsiz bir şekilde faydalanacak.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Türkiye’yi sarsan deprem felaketinin ardından şehre gelen depremzedelerin şehir içi ulaşımlarını ücretsiz şekilde gerçekleştirmesi için yeni bir uygulamayı hayata geçirdi. Kart54 merkezlerine yapılacak başvuruların ardından Sakarya’nın misafirleri belediye otobüsleri ile ulaşımdan ücretsiz bir şekilde faydalanacak. Sakarya’ya gelen depremzedeler Kart54’ün tüm ofislerinden başvurularını yapabilecek. AFAD’a kayıtlı olan ve afet bölgelerine kayıtlı olduklarını gösteren belgelerle birlikte başvurularını tamamlayabilecek.