banner528

banner526

banner527

banner420

Son Dakika
Benzin ve motorine yine zam geliyor!
Benzin ve motorine yine zam geliyor!
Avrupa'da doğalgaz fiyatları düşüşte!
Avrupa'da doğalgaz fiyatları düşüşte!
Hamsinin fiyatı cep yakıyor
Hamsinin fiyatı cep yakıyor
E-Ticarette Hedef 560 Milyar TL
E-Ticarette Hedef 560 Milyar TL

Sakarya’da çöpten üretilen 67 milyon KWh elektrik, 92 bin kişinin enerjisi oldu

Sakarya Büyükşehir Belediyesi tarafından sıfır atık hedefiyle yürütülen SEKAY projesi kapsamında geçtiğimiz yıl, 67 milyon 879 bin KWh elektrik çöpten üretildi. Marmara Bölgesi’nin en büyük çevre projesinin bu üretimi, yaklaşık 92 bin kişinin elektrik ihtiyacına karşılık geliyor. Başkan Ekrem Yüce, atıklardan üretilen enerjiyle çevreyi korurken kente ve ülkeye ekonomik fayda sağladıklarını söyledi.

SAKARYA 18.01.2022, 16:09
Sakarya’da çöpten üretilen 67 milyon KWh elektrik, 92 bin kişinin enerjisi oldu

Sakarya Büyükşehir Belediyesi tarafından sıfır atık hedefiyle yürütülen SEKAY projesi kapsamında geçtiğimiz yıl, 67 milyon 879 bin KWh elektrik çöpten üretildi. Marmara Bölgesi’nin en büyük çevre projesinin bu üretimi, yaklaşık 92 bin kişinin elektrik ihtiyacına karşılık geliyor. Başkan Ekrem Yüce, atıklardan üretilen enerjiyle çevreyi korurken kente ve ülkeye ekonomik fayda sağladıklarını söyledi.

Tüm dünyada geri dönüşüm ve enerji verimliliği konusunun önemi her geçen gün bir kat daha artarken, aynı zamanda çevrenin korunmasını da kapsayan projeler ön plana çıkıyor. Sakarya Büyükşehir Belediyesi’nin hayata geçirdiği Sakarya Entegre Katı Atık Yönetimi Tesisi (SEKAY) projesi çerçevesinde bertaraf edilen atıklardan elektrik enerjisi üretiliyor. 2021 yılı boyunca Sakarya’da tam 67 milyon 879 bin KWh elektrik kentteki çöplerden elde edildi. Saatte 14,04 MW üretim kapasitesine sahip tesiste geçtiğimiz yıl, içerisinde kâğıt, cam, metal ve plastik atıkların bulunduğu 4 milyon 765 bin kilogram atık geri dönüştürülerek büyük kısmı elektriğe çevrildi. Atıklardan gazların toplanmasıyla jeneratör vasıtasıyla 2021’de üretilen elektrik miktarı, yaklaşık 92 bin kişinin meskenlerdeki tüketimine karşılık geliyor.

30 yıllık ihtiyacın karşılanması hedefleniyor

İklim değişikliği eylem planına uygun olarak karbon emisyon salınımını en aza indiren SEKAY, Marmara Bölgesi’nin en büyük çevre projesi olarak gösteriliyor. Tesiste günlük 700 ton atık dönüştürülüyor. Dönüşüme dahil edilen atıkların dışındaki çöplerden ise gübre ve çimento fabrikası yakıtı üretiliyor. Tesiste yakın zamanda faaliyete alınacak 2. lot depolama alanıyla 30 yıllık ihtiyacın karşılanması hedefleniyor.

Doğayla dost ekonomik kalkınma projesi

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, çevre dostu enerji üretimini yaygınlaştırmayı amaçladıklarını söyledi. SEKAY projesinin doğayı korurken Sakarya ve Türkiye’ye ekonomik fayda oluşturduğunu dile getiren Yüce, “Ülkemizin örnek şehirlerden Sakarya’ya kazandırdığımız çevre projelerimizin merkezinde insan var. Şehrimizin doğal güzelliklerini korurken ekonomik ve sosyal kalkınma hamleleri gerçekleştiriyoruz. Bu doğrultuda başlattığımız SEKAY projesiyle kentteki atıkları en iyi şekilde muhafaza edip ileri teknolojik uygulamalarla geri dönüşüme kazandırıyoruz. Bu sayede sıfır atık hedefiyle Sakarya’mızın doğasını koruyarak çöplerden enerji üretiyoruz” dedi.

Yorumlar (0)
parçalı az bulutlu
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 21 50
2. Konyaspor 20 39
3. Hatayspor 21 35
4. Başakşehir 20 34
5. Adana Demirspor 21 34
6. Fenerbahçe 21 33
7. Beşiktaş 21 32
8. Alanyaspor 21 32
9. Gaziantep FK 21 31
10. Sivasspor 21 30
11. Karagümrük 21 30
12. Kayserispor 21 28
13. Galatasaray 21 27
14. Giresunspor 21 25
15. Antalyaspor 21 23
16. Göztepe 21 21
17. Kasımpaşa 21 21
18. Altay 21 18
19. Rizespor 21 18
20. Ö.K Yeni Malatya 21 15
Takımlar O P
1. Ümraniye 20 42
2. Ankaragücü 20 42
3. Erzurumspor 20 38
4. Eyüpspor 20 36
5. Bandırmaspor 20 33
6. İstanbulspor 20 33
7. Adanaspor 20 32
8. Samsunspor 19 30
9. Tuzlaspor 20 27
10. Gençlerbirliği 20 26
11. Manisa Futbol Kulübü 20 25
12. Boluspor 19 24
13. Kocaelispor 20 24
14. Keçiörengücü 20 23
15. Menemen Belediyespor 20 23
16. Altınordu 20 22
17. Bursaspor 20 20
18. Denizlispor 20 19
19. Balıkesirspor 20 8
Takımlar O P
1. Manchester City 22 56
2. Liverpool 21 45
3. Chelsea 22 43
4. West Ham United 22 37
5. Arsenal 20 35
6. Tottenham 18 33
7. M. United 20 32
8. Wolverhampton Wanderers 20 31
9. Brighton 20 28
10. Leicester City 18 25
11. Crystal Palace 21 24
12. Southampton 21 24
13. Aston Villa 20 23
14. Brentford 21 23
15. Leeds United 20 22
16. Everton 19 19
17. Watford 19 14
18. Norwich City 21 13
19. Newcastle 20 12
20. Burnley 17 11
Takımlar O P
1. Real Madrid 21 49
2. Sevilla 20 44
3. Real Betis 20 34
4. Atletico Madrid 20 33
5. Real Sociedad 20 33
6. Barcelona 20 32
7. Rayo Vallecano 20 31
8. Villarreal 21 29
9. Athletic Bilbao 21 28
10. Valencia 20 28
11. Espanyol 20 26
12. Osasuna 20 25
13. Granada 20 24
14. Celta Vigo 20 23
15. Elche 21 22
16. Mallorca 20 20
17. Getafe 20 18
18. Deportivo Alaves 20 17
19. Cadiz 20 14
20. Levante 20 11