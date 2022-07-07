Sakarya’da avukatlar öldürülen meslektaşları için toplandı

Sakarya’da avukatlar, İstanbul’da ofisinde görevini yaparken öldürülen avukat Servet Bakırtaş için bir araya gelerek, yapılan saldırıyı kınadı.

Sakarya Barosu’na kayıtlı avukatlar, İstanbul Bakırköy’de uğradığı silahlı saldırı neticesinde hayatını kaybeden avukat Servet Bakırtaş için adliye önünde toplandı. Ayrıca baro üyeleri, gerçekleşen saldırının ses getirmesi için avukatlara, 7 ile 8 Temmuz tarihlerinde duruşmalara katılmamaya davet etti ederek 24 saat süreyle adli yardım ve CMK görevlendirmelerini durdurdu. Avukatlar adına açıklamalarda bulunan Sakarya Baro Başkanı Avukat İlknur Ebiz Yıldız ise Bakırtaş’ın sadece avukatlık yaptığı için öldürüldüğünü ifade etti.

“Avukatlık yaptığı için öldürüldü”

Öldürülen meslektaşı için açıklamalarda bulunan Sakarya Baro Başkanı Yıldız, “Biliyoruz ki, başımız sağ olmayacak. Dün İstanbul Bakırköy’de bir meslektaşımızı alçakça sıkılan kurşunlara kurban verdik. Avukat Servet Bakırtaş sadece ve yalnız sadece ve yalnız avukatlık yaptığı için öldürüldü. Avukatı müvekkili ile özdeşleştiren sapkın zihniyet, silahtan aldığı güçle, ölüm kustu. Edindiğimiz bilgiye göre, yaralama suçu nedeniyle mahkum olup cezaevinden yeni çıkan ve kendisine karşı açılan tazminat davasının geri çekilmesini isteyen, ancak bu talebi reddedilince tehditlere başlayan katil zanlısının önce meslektaşımızı sonra da dava açan müvekkili öldürdüğü anlaşılmaktadır” dedi.

“Bu katil zanlısını da bir avukat savunacak”

Saldırganın da bir avukat tarafından savunulacağını ifade eden Yıldız, “Artık bildiriler yazmak, yaslar tutmaktan bıktık. Sanıkların ağırlaştırılmış müebbet hapislere mahkumiyetleri acımızı hafifletmiyor artık. Her bir avukat ölümünün bir “toplumsal ders” olmasını bekleyip, bu zavallı insanlara bir şeyler anlatmasını beklerken çoğalan ölümler, bizden bir parça daha koparmaya devam ediyor. Oysa biz adaletin tecellisi için yapıyoruz bu mesleği. Savunma olmazsa, “olmaz yargılama” diyoruz. Öylesine kutsiyet yüklüyoruz ki mesleğimize, şimdi bir özel müdafi olmazsa, bu katil zanlısını da bir avukat savunacak” diye konuştu.

“Servet Bakırtaş’ı düşünce dünyamızda şehit olarak yaşatacağız”

Meslektaşları adına Bakırtaş’ın ailesine baş sağlığı dileyen Yıldız, “Biliyoruz ki, başımız sağ olmayacak bizim. Dilenen sabırların sırasız avukat ölümlerine yararı olmayacak. Avukat Servet Bakırtaş ile birlikte verdiğimiz can, taşan sabrımızın durdurduğu son yürek olmayacak. Duruncaya kadar hukuk adına, durduruluncaya kadar adalet adına atan Servet Bakırtaş’ın yüreği şimdi bizde atacak. Kamusal hizmet veren bir mesleğin mensupları olarak Servet Bakırtaş’ı düşünce dünyamızda şehit olarak yaşatacağız. Sözün bittiği yerdeyiz. Yine de önce ailesine sonra da bütün meslektaşlarımıza, başsağlığı diliyoruz. Meslektaşımıza Allah’tan rahmet diliyoruz” şeklinde konuştu.