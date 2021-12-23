Sakarya’da 4 milyona yakın atık enerjiye dönüştü

Sakarya Büyükşehir Belediyesi’nin hayata geçirdiği SEKAY’da ‘sıfır atık’ yönetimiyle katı atık sahasında 3 milyon 872 bin kilogram ambalaj atığı enerjiye dönüştü.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Sakarya Entegre Katı Atık Yönetimi (SEKAY) çevreye duyarlı bir yönetim anlayışıyla çalışıyor. ‘Sıfır Atık’ hedefiyle faaliyet yürüten SEKAY’da son dönemde yürütülen faaliyetler çevreye ve ekonomiye büyük katkı sağladı. 2021 yılında toplamda 344 milyon kilogram çöpten içerisinde kâğıt, cam, metal ve plastik atıklardan oluşan 3 milyon 872 bin kilogram atık geri dönüştürüldü. Bu atıklardan gazların toplanmasıyla jeneratör vasıtasıyla elektrik üretildi.

Tüm dönüşüm teknikleri uygulanıyor

Dönüşüme alınan atıkların dışında kalan çöpler ise yine elektrik, gübre ve çimento fabrikası yakıtı üretildi. Bu çalışmalar sırasında tüm geri dönüşüm prosesleri kullanılarak doğaya en büyük katkı verildi. SEKAY’da faaliyete alınacak olan 2. lot depolama alanıyla gelecek 30 yıllık ihtiyaç karşılanmış olacak. Bu sayede her türlü atığın doğaya verdiği tahribatın önüne geçilerek, şehrin kullanımı için enerji üretimi gerçekleştiriliyor. Tesise 24 saatte gelen yaklaşık bin ton yakıttan 300 tonu direkt bertaraf edilirken 700 tonu ise dönüşüm işlemine alınıyor.

Sakarya’mızı koruyoruz

Sakarya’da doğanın korunması ve çevresel faktörlere büyük hassasiyet gösterdiklerini belirten Başkan Ekrem Yüce, “Sakarya’mızın Allah’ın bize lütfettiği, dünyanın adeta minyatürü olan cennet bir şehrimiz. Diyoruz ya, dünyaya gelen biri en güzel yerde hayat sürmek için dua etse orası Sakarya olur. Doğası, doğal kaynakları, turizm alanları, 4 mevsim güzelliği, gölleri, akarsularıyla sayılamayacak kadar güzelliğe sahip. Biz de bu emaneti korumak için SEKAY’ımızla atıkları en iyi şekilde muhafaza edip geri dönüşüme kazandırıyoruz. Bu sayede hem doğamıza hem de ekonomimize katkı sunuyoruz. Sıfır atık yönetimiyle kentimizin doğasını koruyarak çöpten üretmeye devam edeceğiz” dedi.