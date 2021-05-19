banner363

banner453

banner454

banner403

Son Dakika
Hadi Özışık hakkındaki iddialara böyle yanıt vermişti
Hadi Özışık hakkındaki iddialara böyle yanıt vermişti
Bitcoin yatırımcıları ne yapacağını şaşırmış durumda!
Bitcoin yatırımcıları ne yapacağını şaşırmış durumda!
Elon Musk’a karşı kripto para yaptılar
Elon Musk’a karşı kripto para yaptılar
84 milyon tek yürek İstiklal Marşı okuyacak!
84 milyon tek yürek İstiklal Marşı okuyacak!

Sakarya’da 19 Mayıs kutlaması korona virüs tedbirlerine göre yapıldı

19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı Sakarya’da korona virüs tedbirleri kapsamında az sayıda kişinin katılımıyla kutlandı.

SAKARYA 19.05.2021, 11:37
Sakarya’da 19 Mayıs kutlaması korona virüs tedbirlerine göre yapıldı

19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı Sakarya’da korona virüs tedbirleri kapsamında az sayıda kişinin katılımıyla kutlandı.

Korona virüs nedeni ile sosyal mesafe kuralına uyularak gerçekleşen törene; Adapazarı Kaymakamı Yusuf Ziya Çelikkaya, Sakarya Gençlik ve Spor İl Müdürü Arif Özsoy ile Sakarya Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü personelleri katıldı. Saat 10.30’da çelenk sunmayla başlayan program, 1 dakikalık saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı okunması ile sona erdi.
Yorumlar (0)
22°
açık