Sakarya YÖS sınavı başarıyla tamamlandı
SAKARYA ÜNİVERSİTESİ ULUSLARARASILAŞMA ADIMLARINA BİR YENİSİNİ DAHA EKLEYEREK 22 AĞUSTOS TARİHİNDE SAKARYA ÜNİVERSİTESİ YABANCI ÖĞRENCİ SEÇME (SAKARYA YÖS) SINAVINI KÜRESEL SALGININ GETİRDİĞİ KISITLAMALARA RAĞMEN BAŞARIYLA TAMAMLADI.
Sakarya Üniversitesi uluslararasılaşma adımlarına bir yenisini daha ekleyerek 22 Ağustos tarihinde Sakarya Üniversitesi Yabancı Öğrenci Seçme (Sakarya YÖS) sınavını küresel salgının getirdiği kısıtlamalara rağmen başarıyla tamamladı.
Sakarya YÖS sınavı, yurt içinde Sakarya, İstanbul, Ankara ve Mersin; yurt dışında ise Tanzanya, Somali’deki sınav merkezlerinde gerçekleştirildi. Korona virüs salgını nedeniyle sınav öncesi ve süresince önlemler sıkı şekilde alınarak öğrencilere maske ve dezenfektan dağıtıldı. Toplamda 4 bine yakın adayın katıldığı Sakarya YÖS sınavı sorunsuz şekilde tamamlandı. Böylece Sakarya Üniversitesi kendi imkanları ile hem yurt içinde hem de yurt dışında ilk YÖS sınavını gerçekleştirerek Türkiye’de YÖS sınavı yapan üniversiteler arasında yerini aldı. Sınav sonuçlarının 29 Ağustos 2020 tarihinde açıklanması planlanıyor.
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