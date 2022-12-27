Sakarya Valisi Çetin Oktay Kaldırım’dan İHA’ya kutlama

İhlas Holding Yönetim Kurulu Başkanı merhum Enver Ören tarafından 1993 yılında kurulan İhlas Haber Ajansı (İHA) 30’uncu kuruluş yıldönümü sebebiyle Sakarya Valisi Çetin Oktay Kaldırım, kutlama mesajı gönderdi.

Sakarya Valisi Çetin Oktay Kaldırım, İHA’nın 30’uncu kuruluş yıldönümü dolayısıyla bir kutlama mesajı gönderdi. Vali Kaldırım, ajansın yaptığı çalışmalar, sınırları aşan haber ağı ve yerel basın kuruluşlarına büyük katkı sağladığına dikkat çekti. Ajansın yaptığı haber çalışmalarıyla Türkiye’nin 81 ilinin sesini duyurduğunu ve Türkiye ile diğer ülkeler arasında köprü vazifesi gördüğünü belirten Vali Kaldırım, İhlas Haber Ajansı Sakarya İl Temsilciliğine gönderdiği kutlama mesajında, “Milli değerlere saygılı, ilkeli güvenilir ve objektif habercilik anlayışı ile halkın haber alma hakkını sağlayan, yerel haberlere ağırlık vermesi sebebiyle taşradaki illerin sesini duyuran, ilimizdeki konulara duyarlı olan İhlas Haber Ajansı’nın 30. yıldönümü münasebetiyle; tüm yönetici ve çalışanlarınızı tebrik eder, başarılı çalışmalarınızın devamını dilerim” ifadelerine yer verdi.