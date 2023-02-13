Sakarya Valiliği açıkladı: 3 bin 634 depremzede şehre geldi

Sakarya Valiliği, 10 şehri etkileyen büyük felaketin ardından deprem bölgelerine 159 iş makinesi, arama ve kurtarma faaliyetlerinde kullanılacak yardımcı ekipman ile alanında uzman teknik personellerinde içinde bulunduğu bin 425 personel 270 araç sevk edildiğini açıkladı. Ayrıca Sakarya’ya akraba ve tanıdıklarının yanına gelen 3 bin 634 depremzede olduğu belirtildi.

Sakarya Valiliği koordinesinde Büyükşehir Belediyesi, İl AFAD Müdürlüğü, İl Sağlık Müdürlüğü ve STK’lardan oluşan ekipler bölgeye gitmeye ve toplanan ayni yardımları ulaştırmaya devam ediyor. Bu çerçevede felaketin ilk gününden bugüne kadar Sakarya’dan deprem bölgelerine 159 adet çeşitli büyüklükte iş makinesi, arama ve kurtarma faaliyetlerinde kullanılacak yardımcı ekipman ile alanında uzman teknik personellerinde içinde bulunduğu bin 425 personel 270 araç ile deprem bölgelerine sevk edildi. Depremin ardından ekipler, enkaz altındaki vatandaşları sağ olarak çıkartmak için seferber olurken şehirlerde de vatandaşlar topladıkları yardımları deprem bölgelerine göndermeye devam ediyor. Sakarya’da vatandaşlar, STK’lar ve kurumsal firmalar tarafından Serdivan Kapalı Spor Salonunda toplanmış yardımlardan oluşan 584 tır, kamyon ve panelvan araç deprem bölgelerine gönderildi.

Depremden etkilenen ve Sakarya’ya gelen depremzedeler için ise şehrin ilçelerinin yanı sıra kaymakamlıklar, belediye binaları ve otobüs terminalinde başvuru ve kabul merkezi kuruldu. Bu doğrultuda kayıt ve kabul bürolarına başvuran ya da kendi imkanları ile akraba veya tanıdıklarının yanına gelen 3 bin 634 depremzede bulunduğu belirtildi.