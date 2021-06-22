Sakarya Üniversitesinden ilk yüz yüze mezuniyet

Sakarya Üniversitesinin halihazırda aşılanmış olan Tıp ve Sağlık Bilimleri Fakülte öğrencileri, pandemi sonrası ilk yüz yüze mezuniyet törenlerine hazırlanıyor.

Sakarya Üniversitesi Stadyumunda açık havada yapılacak olan mezuniyet törenlerine isim listesi ve HES koduyla alım yapılacak. Aşılanmış öğrencilerin en fazla iki yakınının katılmasına müsaade edilecek. İsim listesinde adı bulunmayan kişilerin tören alanına girişine izin verilmeyecek. 24 Haziran Perşembe saat 17.00’de Tıp Fakültesi, 25 Haziran Cuma saat 16.00’da Sağlık Bilimleri Fakültesinin mezuniyet törenleri düzenlenecek.

SAÜ bünyesindeki diğer fakülte ve iki meslek yüksekokullarının mezuniyet törenleriyle ilgili sosyal medya hesabından açıklamada bulunan Rektör Prof. Dr. Fatih Savaşan, “Kıymetli öğrencilerimiz, en çok merak ettiğiniz şey mezuniyet töreni. Aşılamada kazandığımız hız ümit verici. Tarihlendirme konusunda acele etmiyoruz. Salgın sürecini izliyoruz, şartlar oluşursa yeterli zamanı tanıyarak sizleri bilgilendireceğiz” ifadelerini kullandı.

Düzenlenecek olan mezuniyet törenleri SAÜ kurumsal sosyal medya hesaplarından canlı olarak yayınlanacak.