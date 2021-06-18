Sakarya Üniversitesinde erken sınav heyecanı

Sakarya Üniversitesi ev sahipliğinde üniversite sınavına girecek olan 90 öğrenciye gerçek bir sınav tecrübesi yaşatıldı. Rektör Savaşan öğrencilerin sınav heyecanını paylaştı.

Pandemi tedbirleri kapsamında Sakarya Üniversitesi Hukuk Fakültesinde gerçekleştirilen sınavda, öğrenciler bir üniversitede olmanın heyecanını da yaşadılar. ÖSYM kurallarının birebir uygulandığı deneme sınavında ter döken öğrenciler gerçeği aratmayacak bir deneyim yaşadılar. Sınav bitiminde öğrencilerle sohbet eden Rektör Prof. Dr. Fatih Savaşan, Sakarya Üniversitesinde öğrencileri neler beklediğini anlattı. SAÜ’de öğrencilerin farklı hedeflerine uyum sağlayabilecek esnek eğitim modeli uygulamaya çalıştıklarını belirten Savaşan, öğrencilere hedeflerini belirlemelerini ve eğitim süreci boyunca bu hedeflerini takip etmelerini tavsiye etti.

Sektörel entegrasyona önem verdikleri ve bu amaçla eğitim modelleri geliştirdiklerinden de bahseden Rektör Savaşan, “Üniversitemizin Türkiye’de öncülük ettiği uygulamaları ile öğrencilerimizi hangi alanda olurlarsa olsunlar sektörle entegre bir şekilde mezun ediyoruz” dedi. “Hepinizi Sakarya Üniversitesine bekliyorum” diyerek sözlerine son veren Savaşan, başarı dilekleriyle öğrencileri uğurladı.