Sakarya Üniversitesi yükselişini sürdürüyor
SAKARYA ÜNİVERSİTESİ TÜRKİYE’DEKİ 166 ÜNİVERSİTENİN AKADEMİK PERFORMANSININ SIRALANDIĞI LİSTEDE 26’NCI SIRAYA, DEVLET ÜNİVERSİTELERİ ARASINDA İSE 22. SIRADA YER ALDI.
Sakarya Üniversitesi Türkiye’deki 166 üniversitenin akademik performansının sıralandığı listede 26’ncı sıraya, devlet üniversiteleri arasında ise 22. sırada yer aldı.
ODTÜ University Ranking by Academic Performance Laboratuvarı (URAP) üniversitelerin akademik performanslarına göre sıralamalarını açıkladı. Geçen yılki listede 34’üncü sırada yer alan SAÜ, URAP 2020-2021 Türkiye sıralamasında 8 sıra birden yükselerek 26’ncı sıraya yerleşti. Clarivate Analytics/InCites ile YÖK’ün yayımladığı veriler kullanılarak hazırlanan tabloda 110’u devlet, 56’sı vakıf olmak üzere 166 üniversite sıralandı. Sakarya Üniversitesi devlet üniversiteleri sıralamasında 22’nci olurken, tıp fakültesi olan üniversiteler arasında 18’nci ve 2000 yılı öncesi kurulan üniversiteler arasında 24’üncü sıralarda yer alarak birçok köklü üniversiteyi geride bıraktı.
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|8
|5. Samsunspor
|4
|8
|6. Altay
|4
|7
|7. Ankara Keçiörengücü
|4
|7
|8. Giresunspor
|4
|7
|9. Adanaspor
|4
|6
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|4
|6
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|4
|4
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|4
|4
|13. Bandırmaspor
|4
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|4
|4
|15. Ankaraspor
|4
|3
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|1
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|1
|Takımlar
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|9
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|9
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|9
|6. Tottenham
|4
|7
|7. Chelsea
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|7
|8. Leeds United
|4
|7
|9. Newcastle
|4
|7
|10. West Ham
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|6
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|4
|6
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|14. Man City
|3
|4
|15. Brighton
|4
|3
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|3
|3
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|1
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|3
|0
|19. Sheffield United
|4
|0
|20. Fulham
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|0
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|10
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|9
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