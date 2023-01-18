Tarımsal Öğretimin 177. Yılı vesilesiyle SUBÜ ev sahipliğinde ‘Sakarya Tarımsal Vizyon Toplantısı’ düzenlendi. Toplantıda şehrin tarım potansiyeli, yaşanan sorunlar, yerli ürünler ve tarımsal gelecek vizyonu enine boyuna ele alınırken SUBÜ Ziraat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Taki Demir, gelecekte güvenli gıdanın ve kent tarımının başrol oynayacağını vurgulandı.

Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi’nde (SUBÜ), Tarımsal Öğretimin 177. Yılı etkinlikleri çerçevesinde ‘Sakarya Tarımsal Vizyon Toplantısı’ gerçekleştirildi. Toplantıda Sakarya tarımının mevcut durumu, tarımsal riskler, yürütülen projeler, tarımın şehrin geleceğinde oynayacağı rol, tarımsal verimliliğin artırılması ve üretilen tarım ürünlerinin işlenerek katma değerli ürün haline dönüştürülmesi gibi konular konuşuldu.

Ortak akılla yapılan işlerin çıktılarının önemli neticeler doğurduğunu kaydeden AK Parti Sakarya Milletvekili Çiğdem Erdoğan Atabek, “Şehrimiz tarımı için gayret gösteren birbirinden değerli isimlerin ‘Sakarya tarımı’ ekseninde bir araya gelmesi ve bunun SUBÜ çatısı altında gerçekleşiyor olması son derece önemli. Nitekim şehrimiz için Ziraat Fakültesi önemli bir eksiklikti. Çok şükür bu eksiklik giderilerek projeler üretilmeye ve şehrin tarımına bilimin ışığında daha fazla bakılmaya başlandı. Rektörümüz de her zaman elini taşın altına koyuyor. Birlikte iş yapmaktan ve şehrimize katkı sağlamaktan keyif alıyoruz. Çeşitli vesilelerle Avrupa’da gerçekleştirdiğimiz temaslarda şehrimiz tarımını ve tarım ürünlerini anlatmıştık. Onların istediği tarzda ürünler üretirsek Avrupa’da rahatlıkla satış imkânı bulabiliriz. Dünya verilerine bakıldığında buğday üretiminde yüzde 20 ve yüzde 40 arasında bir verim kaybı var. Verim artırıcı çalışmalara devam etmeliyiz. Nitekim özellikle son iki yıldır yabancı markalarla yarışır verimli ve yerli buğday ürettik. Şehrimizin çeşitli bölgelerin kurduğumuz demo tarlalarda çiftçilerimiz üretimi yerinde ve uygulamalı olarak görüyor” dedi.

Üniversite olarak şehir için önemli bir istişare toplantısına ev sahipliği yapmaktan mutluluk duyduklarını belirten SUBÜ Rektörü Prof. Dr. Mehmet Sarıbıyık, “Şehrimizin tarımının gelişmesi ve marka ürünlerinin daha verimli, daha katma değerli hale gelmesi için yoğum bir şekilde çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Nitekim gerek fakültemizdeki gerekse paydaşlarından olduğumuz 2. Organize Sanayi Bölgesi’ndeki doku kültürü laboratuvarlarında ihracata dönüşen ciddi işler başarıyoruz. 1999 yılında yaşanan depremin ardından deprem araştırmaları çerçevesinde yetkilendirilen kişilere eğitim vermiştik ve bundan sonra Sakarya’da bina kimlikleri oluşmuştu. Böylelikle bilimsel veriler üzerinden çalışmalar devam etmişti. Tarımda da mühendislere ve konunun ilgililerine eğitim verilmesi gerektiğini düşünüyorum. Yapay zekâyla verileri işleyerek ne yapılması gerektiğiyle ilgili bilimsel ve somut bir reçete ortaya koymalıyız. Bunu yaparsak bu anlamda bir kültür oluşacaktır. Hayvancılık konusu da yine tarımla bağlantılı olarak önemli bir konu. Üniversitemiz bünyesinde bir Veterinerlik Fakültesi oluşturmak için Yükseköğretim Kurulu’na (YÖK) ilgili senato kararımızı ilettik” diye konuştu.

“Bilinçli tarım kente göçü engelleyebilir”

2023 yılında doğrudan parasal desteklerin kalktığı bilgisini veren İl Tarım ve Orman Müdürü Ali Ulvi Özerdem, “Artık ayni yardım yapılıyor. Geçen yıl 36 kalemde 190 milyon liralık destek verildi. Geleneksel çiftçilerin üretiminde yüzde 25 kayıp var. Bir depo mazotla 25 dönüm yapılacakken 50 dönüm yapılıyor ve bir kez ızgara yapılıyor. Neticede ekilen fideler büyük tezeklerin içinden çıkamıyor. Ziraat Fakültesi sayesinde bilinçli tarım yapılarak şehirlere göçün engellenebileceğini düşünüyorum” ifadelerini kullandı. Sakarya Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Daire Başkanı Yusuf Çelebi ise bitkiyi korumanın önemine dikkat çekerek tüm paydaşların birlikte hareket etmesi gerektiğine değindi.

“48 proje üzerinde çalışıyoruz”

Bölümleri Fikir Sofrası’nda belirlediklerini hatırlatan SUBÜ Ziraat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Taki Demir, “Fındık alanında uzman hocalarımızı da fakültemiz kadrosuna dâhil ettik. 10 tane fındık projemiz başladı. Verimliliği artırmaya yönelik çalışmalarımızda şu ana kadar başarılı sonuçlar elde ettik. Fındık çeşit koleksiyon bahçemizi Arifiye’de kuruyoruz. 48 proje üzerinde çalışmalarımız sürüyor. Tarımda Kadın Eli isimli projemiz Toyota desteğiyle devam ediyor. Seramız kuruldu ve üretim yapılmaya başlandı. Yaşlanan fındık bahçelerini gençleştirme konusu üzerinde önemle duruyoruz. Buna özel sektör iş birliği ile çözüm üretme arzusundayız. Tarım Ar-Ge ve İnovasyon Merkezi kurmayı hedefliyoruz. Arazi toplulaştırma sanal sınır uygulamasıyla büyük bir şirket haline gelebilir. Kazançtan pay almak üzerine böyle bir sistem kurulabilir. Gelecekte güvenli gıda her şeyden daha kıymetli ve paha biçilemez olacak. Kent tarımı geleceğin tarımıdır. Akıllı tarım sistemleri sorunların çözümü için çok faydalı olacak. 20 milyon TL bütçeli toprak analizleri ile çeşitli sorunların çözümüne odaklanan projemiz hazır” şeklinde konuştu.

Üniversite lokalindeki toplantıya AK Parti Sakarya Milletvekili Çiğdem Erdoğan Atabek, SUBÜ Rektörü Prof. Dr. Mehmet Sarıbıyık, Tarım ve Orman İl Müdürü Ali Ulvi Özerdem, Sakarya Ticaret Borsası Başkanı Mustafa Genç, Fiskobirlik Yönetim Kurulu Başkanı Lütfi Bayraktar, Mısır Araştırma Enstitüsü Müdürü Bülent Cengiz, Ziraat Odaları Koordinasyon Kurulu Başkanı Ali Şener Bayraktar, SUBÜ Ziraat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Taki Demir ve Sakarya Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Daire Başkanı Yusuf Çelebi katıldı.