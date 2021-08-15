Sakarya tarımına ivme katacak projenin yarısı tamamladı

Sakarya Büyükşehir Belediyesi, tarımsal kalkınma hedefiyle başlattığı Safibey Ürün Toplama Merkezi projesinin yüzde 50’sini tamamladı.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi, tarımsal kalkınma hedefiyle ürettiği projeleri tek tek hayata geçiriyor. Şehrin dört bir yanında üreticinin yanında olan, kurduğu tesislerde ürettiği ürünleri vatandaşa ulaştıran Büyükşehir, Geyve’de bir süre önce haberi verilen Safibey Ürün Toplama Merkezi’nin yapımında ciddi bir aşama kaydetti. Kentin tarımsal kimliğine büyük katkı sağlayacak olan projenin yüzde 50’si tamamlandı.

Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, kentte tarımsal kalkınma hedefiyle önemli çalışmalar yaptıklarını belirterek, “Sakarya’nın tarım kimliğine büyük katkı sağlayacak bu projede üretici ve tüketiciyi aynı çatıda buluşturacağız. Alışverişe güven ve kalite getireceğiz. Safibey Ürün Toplama Merkezi, tarımsal atılım noktasında büyük bir örnek olacak. Halkımız uygun fiyata organik, kaliteli ürüne sahip olacak. Ayrıca bu ürünleri tarım pazarına da sunarak esnafımıza destek olacağız. Yüzde 50’si tamamlanan bu merkezi, en kısa sürede tamamlayıp faaliyete geçirmek için gayretle çalışıyoruz. Sakaryamıza hayırlı olsun” dedi.