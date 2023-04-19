Sakarya rengarenk yüzüyle bayrama hazır

Sakarya Büyükşehir Belediyesi, şehirdeki tüm park ile bahçeleri laleler, sümbüller ve rengarenk çiçeklerle süsleyerek bayrama hazırladı.

Büyükşehir Belediyesi, Ramazan Bayramı öncesinde saha çalışmalarına hız verdi. Vatandaşların bayram tatilinde vakit geçirecekleri tüm tesisleri, park ve bahçeleri, mezarlıkları hazırlayan ekipler, Ramazan’ın son günlerinde 24 saat mesai sistemiyle çalışıyor. Ekipler, şehirdeki yeşil alanların bakımını yapıyor ve kentin dört bir köşesini çiçeklendiriyor. Aziz Duran Parkı, Şemsiyeli Park ve Serdivan 2. Cadde üzerinde çalışan Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı ekipleri, ilk günlerden 50 bin lale, 350 bin sümbül dikimini tamamladı. Dikim sonrası park ve bahçeler baharın renkleriyle süslendi. Ayrıca, Aziz Duran Parkı’nda bulunan göletin etrafı ile Çark Deresi kenarındaki ahşap yürüyüş yolu ile korkuluklar sökülerek sil baştan yenilendi. 1 buçuk kilometre uzunluğundaki alana bayram öncesi doğa şartlarına daha güçlü bir koruyuculuğa sahip malzeme montajlandı. Fırın kurusu sarıçam malzemesini içeren dekoratif ahşap korkuluklar bölgeye farklı bir estetik kattı.