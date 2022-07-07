Sakarya Park yeni yüzüyle bayramı bekliyor

Sakarya Büyükşehir Belediyesi, yeni lunapark kazandırarak renk kattığı Sakarya Park yol çizgileri, yaya yolları ve bisiklet yollarının da yenilenmesiyle bayrama hazır hale geldi.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi, bayram öncesinde sosyal donatı alanlarında yoğun bir mesai harcıyor. Vatandaşların yoğun olduğu bölgelerde tüm işlemlerini süratle tamamlayan ekipler, ayrıca sosyal alanlara da önemli dokunuşlar yapıyor. Çalışmalardan bir tanesi de Sakarya Park’ta yapıldı. 27 oyun grubunun yer aldığı yeni lunaparkın kazandırılmasıyla birlikte vatandaşın göz bebeği haline gelen park içindeki yaya, bisiklet ve araç çizgileri sil baştan yenilendi. Yol Bakım ve Altyapı Koordinasyon Dairesi (YOL-BAK) Trafik Şubesi ekiplerince yapılan çalışma sonucu park içindeki tüm alanlar yepyeni bir görünüme kavuştu. Vatandaşlar, çalışmaların hızlanmasıyla açılışı yapılan lunaparkta ve yenilenen park alanlarında bayram boyunca keyifli vakit geçirebilecek.

Büyükşehir Belediyesi’nden yapılan açıklamada, “Bayram öncesi özellikle sosyal donatı alanlarımızda ve yoğun olarak kullanılan bölgelerde çalışmalarımızı hızlandırdık. Bu çerçevede geçtiğimiz gün açılışını gerçekleştirdiğimiz lunaparkın yer aldığı Sakarya Park’ta da işlemlerimizi tamamladık. Park içindeki yaya, araç ve bisiklet yollarında boyamalarımızı, düzenlemelerimizi yaptık. Tüm vatandaşlarımıza hayırlı, huzurlu bayramlar dileriz” denildi.