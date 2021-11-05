Sakarya Köprülü Kavşağı’nda ilk etap trafiğe açılıyor

Sakarya Büyükşehir Belediyesi, şehir trafiğini rahatlatacak olan Sakarya Köprülü Kavşak projesinde sıcak asfalt serim işlemlerine başladı. Yapılan açıklamada, ekiplerin hafta sonu gerçekleştireceği kazı ve dolgu çalışmaları ile önümüzdeki hafta ilk etap asfalt işlemi tamamlanarak Adnan Menderes ve Orhan Gazi Caddesi yönünün trafiğe açılacağı belirtildi.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi şehir trafiğine nefes projenin ilk etabını trafiğe açıyor. Şehrin en önemli geçiş noktası olan Sakarya Köprülü Kavşağı’nda tamamlanan altyapı çalışmalarının ardından sıcak asfalt serim işlemine geçildi. Büyükşehir ekipleri hafta sonu yoğun bir şekilde çalışmalara kazı ve dolgu çalışmaları ile devam ederek güzergahı asfaltın ikinci etabına hazırlayacak. Önümüzdeki hafta gerçekleşecek olan ikinci etap asfalt çalışmalarının ardından Adnan Menderes ve Orhan Gazi Caddesi yönünün trafiğe açılması planlanıyor.

Yapılan açıklamada, “Büyükşehir Belediyesi olarak, şehrimizde özellikle ana arter olarak nitelendirdiğimiz bölgelerde ulaşımın rahatlaması için önemli dokunuşlar yapıyoruz. Devam eden projelerimizden şehir için büyük önem arz eden Sakarya Köprülü Kavşağı’nda son dokunuşları yapıyoruz. Altyapı çalışmalarını tamamladığım kısımlarda sıcak asfalt serim işlemlerine ivedilikle başladık. Hafta sonu ekiplerimiz yoğun bir mesai programı gerçekleştirerek ilk etap olan Adnan Menderes ve Orhan Gazi Caddesi güzergahını önümüzdeki hafta trafiğe açmayı hedefliyoruz. Vatandaşlarımıza göstermiş oldukları sabırdan dolayı teşekkür ederiz, şehrimize hayırlı olsun” ifadelerine yer verildi.