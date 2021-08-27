Sakarya-Kocaeli sınırındaki grup yolu baştan sona yenileniyor

Sakarya Büyükşehir Belediyesi, güney bölgesinde Pamukova ilçesinden Kocaeli’ye geçiş güzergahı olan Mesruriye Grup Yolu’nu baştan sona yeniliyor.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi, şehir genelindeki grup yollarını yenileme çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Yol Bakım ve Altyapı Koordinasyon Daire Başkanlığı’nın (Yol Bak) planlamasında göre son çalışma, şehrin güney ilçesi Pamukova’da başlatıldı. Sakarya ve Kocaeli sınırında yer alan Mesruriye (Gonca) Mahallesi Grup Yolu, baştan sona yenileniyor. Ekipler, Pamukova’dan Kartepe ilçesine geçiş güzergahı olan yolun 10 kilometrelik bölümünü yeniden düzenledi. 5 kilometrelik bölüme altyapı malzemesi serildi, 6 metre olan yol genişliği 8 metreye kadar genişletildi. 15 bin ton asfaltın döküleceği çalışma tamamlandığında iki il arası ulaşım konforlu hale gelecek.

Büyükşehir Belediyesi’nden yapılan açıklamada, “Sakarya Büyükşehir Belediyesi olarak kent genelinde grup yollarında asfaltlama ve düzenleme çalışmalarımız devam etmektedir. Son olarak çalışma yürüttüğümüz Pamukova ilçemizin Mesruriye(Gonca) bölgesinde toplamda 10 kilometrelik grup yolunu baştan sona yeniliyoruz. Sakarya’nın Kocaeli’ye bağlantısı olan yola 15 bin ton asfalt dökümü yapılacak. Ayrıca 6 metre genişliğe sahip olan yol ekiplerimizin çalışmasıyla 8 metreye kadar genişletilmiştir. Şehir ulaşımı için büyük bir öneme sahip olan grup yollarımızı yenileme çalışmaları kentin 16 ilçesinde devam etmektedir. Vatandaşımızın ulaşımını güvenli ve rahat hale getirmek için gayretle çalışıyoruz” denildi.