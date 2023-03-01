Sakarya İl Milli Eğitim, 14 bin personeli için banka promosyonu ihalesine çıkıyor

Sakarya İl Milli Eğitim Müdürlüğü, kurumda çalışan 14 bin 43 personeli için banka promosyonu ihalesine çıkıyor.

Sakarya İl Milli Eğitim Müdürlüğü, kurumda çalışan 657 sayılı kanuna tabi kadrolu, sürekli işçi, geçici işçi ve 4/B sözleşmeli personeli için banka promosyon ihalesine çıkıyor. Toplam kurumda çalışan 14 bin 43 personeli ilgilendiren ihale, 3 Mart Cuma günü saat 14.30’da Sakarya Milli Eğitim Müdürlüğü Toplantı Odası’nda gerçekleştirilecek. İhale, 4734 Sayılı İhale Kanuna Tabi Olmayan Kapalı Zarf ve Açık Arttırma usulü ile yapılacak.

Banka promosyonu ihale kararı ve ilanı ile alakalı Sakarya İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından yapılan paylaşımda, “Banka Promosyonu İhalesi Müdürlüğümüz toplantı salonunda, yukarıda belirtilen tarih ve saatte Banka Promosyon İhalesinin Kapalı Zarf ve Açık Artırma Usulü ile yapılmasına, Banka Promosyonu İhale İlanı ve eklerinin kurumun internet adresinde yayınlanmasına, ilgili bankalara Banka Promosyon İhalesi Davet Mektubu verilmesine 21.02.2023 tarihinde karar verilmiştir” denildi.

İhalede uygulanacak kriterler

Banka Promosyon İhalesinde uygulanacak kriterler ise, “Banka Promosyon İhalesinde ekteki şartnamede belirtilen şartlar esas alınarak yapılacaktır. Banka Promosyonu İhale Şartnamesi ve diğer belgeler https://sakarya.meb.gov.tr/ adresinde görülebilir. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif kapalı zarf (2 tur) ve açık artırma usulleri ile belirlenecektir. Teklifler, en geç 03.03.2023 Cuma günü saat 14.29’a kadar İl Milli Eğitim Müdürlüğü Toplantı Odasında ihaleye katılacak banka yetkilileri tarafından kapalı zarf (teklif zarfının üzerinde kurum adı ve banka promosyon ihale numarası ile bankanın adı, tam adresi ve yetkili kişinin imzası bulunmalıdır) içerisinde getirilecek komisyon ve diğer banka yetkililerinin huzurunda açılacak ve daha sonra teklif veren tüm bankaların iştirak edeceği açık artırma yoluna gidilecektir. İstekli bankalar tarafından kapalı zarf içinde verilen yazılı teklifler komisyon tarafından banka yetkililerinin huzurunda açılmasından sonra, devam etmek isteyen isteklilere ikinci teklif zarfları verilir, ikinci tekliflerin de kapalı zarf ile alınmasının devamında, açık artırma usulüne göre diğer turlara geçilecektir. Açık artırıma en düşük kişi başı 100,00’er TL ve katları halinde devam edilecektir. Komisyon ve istekliler, değerlendirme yapmak üzere 10 dakikayı geçmeyecek şekilde ara isteyebileceklerdir. Ara vermeye komisyon yetkilidir. İhale, Komisyonun uygun görmesi halinde en fazla teklifi veren banka üzerinde bırakılabilecek olup Komisyon, yeterli rekabet şartlarının oluşmadığını değerlendirdiği taktirde ihaleyi iptal edebilecek veya ileri bir tarihte yeniden yapılmak üzere erteleyebilecektir. Bu durumda teklifte bulunan bankalar herhangi bir hak iddiasında bulunamayacaklardır” şeklinde açıklandı.