Sakarya İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü tarafından hayata geçirilecek olan ‘Sakarya Gastronomisi ve Lezzet Durakları Projesi’ için start verildi.

Doğu Marmara Kalkınma Ajansının (MARKA) Kırsal Kalkınma Destekleri çerçevesinde Sakarya İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünce ‘Sakarya Gastronomisi ve Lezzet Durakları Projesi’ hazırlandı. Sakarya Valiliği, Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi, Taraklı Belediyesi ile Sakarya Aşçılar ve Pastacılar Odası ortaklığında gerçekleştirilen proje çerçevesinde ilk önce Taraklı ilçe merkezinde yörenin mimari dokusuna göre hazırlanmış bir mekan oluşturulacak ve bu merkezde Sakarya’nın yöresel yemeklerinden oluşan bir menü ile hizmet verecek. Ayrıca bu merkezde şehre ait coğrafi işaretli ürünlerinde satışı yapılabilecek. Hazırlanan projenin uygulama aşamasının önümüzdeki aylarda tamamlanmasıyla birlikte bu merkezin Taraklı ve Sakarya gastronomi turizmine önemli oranda katkı sunması hedefleniyor.

Sakarya İl Kültür ve Turizm Müdürü Süleyman Acar, “Proje ilimiz için çok önemli. İlk adımı Taraklı’da atılarak mevcut turizm potansiyeline ivme kazandırdı. Hayata geçirilecek projenin hayırlı olmasını diliyorum. Proje ortaklarına, müdürlüğümüz personeline ve proje ekibine verdikleri emekler için teşekkürlerimizi iletiyoruz” dedi.