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Sakarya Erzurumlular Derneği’nde seçim heyecanı

Sakarya Erzurumlular Derneği, Pazar günü iki adaylı seçimlerini gerçekleştirecek. Başkan adaylarından Dursun Murat Ak, kentte yaşayan hemşerilerine katkı sağlayacak güçlü bir liste ile yola çıkacaklarını açıkladı.

SAKARYA 16.07.2021, 21:23
Sakarya Erzurumlular Derneği’nde seçim heyecanı
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Sakarya Erzurumlular Derneği, Pazar günü iki adaylı seçimlerini gerçekleştirecek. Başkan adaylarından Dursun Murat Ak, kentte yaşayan hemşerilerine katkı sağlayacak güçlü bir liste ile yola çıkacaklarını açıkladı.

Pazar günü yapılacak olan Sakarya Erzurumlular Derneği başkan seçimlerinde Dursun Murat Ak ve Halil Buğaçayır adaylıklarını açıkladı. Bu doğrultuda yaklaşık 480 üyenin olduğu dernekte ise seçim heyecanı başladı. Seçim öncesinde başkan adayı Dursun Murat Ak, kentte yaşayan yaklaşık 45 bin hemşerisine daha güzel hizmetleri sağlanmak, birlik ve beraberliğe daha güçlü katkı sağlayacak bir liste ile yola çıkacaklarını belirtti.

Adapazarı ilçesi Maltepe Mahallesindeki Sakarya Erzurumlular Derneği’nde yapılacak seçim 14.00’de başlayacak.
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