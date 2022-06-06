Sakarya Büyükşehirli pehlivanlar kürsüye çıktı

Sakarya Büyükşehir Belediyesi güreşçileri Osman Hazar ve Yusuf Erdoğan 14’üncüsü düzenlenen SEKA Park Altın Kemer Yağlı Güreşleri Büyük Orta Kategorisinde 3’üncü oldu.

Türkiye’de 5 büyük organizasyondan biri olarak kabul edilen 14. Seka Park Altın Kemer Yağlı Güreşleri, bu yıl da 14 kategori ve binin üzerinde güreşçinin katılımıyla düzenlendi. 3 gün boyunca süren müsabakalar büyük heyecana sahne olurken, Sakarya Büyükşehir Belediyesi Güreşçileri Osman Hazar ve Yusuf Erdoğan, Büyük Orta Kategorisinde 3’üncülük elde etti. Yarı finalde elenerek az farklı şampiyonluğu kaçıran pehlivanlar, yeniden kampa girerek 27 Haziran’da gerçekleştirilecek olan Kırkpınar Yağlı Güreşlerine şampiyonluk parolasıyla çıkacak.

Sporcularını kutlayan Sakarya Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Dairesi Başkanlığı yaptığı açıklamada, “Kocaeli’de düzenlenen yağlı güreş organizasyonunda er meydanına çıkarak bizleri gururlandıran güreşçilerimizden Osman Hazar ve Yusuf Erdoğan’ı göstermiş oldukları bu güzel başarıdan dolayı kutlarız. Kültürümüzün en önemli parçalarından birisi olan ata sporumuz güreşte, böylesine bir başarı bizleri ayrıca mutlu etmiştir. Büyükşehir Belediyesi olarak temsil ettiğimiz değerlerimize sonuna kadar sahip çıkıp gelecek nesilleri aktarma noktasında tüm hassasiyetimizi ve samimiyetimizi ortaya koymaya devam edeceğiz. Bu vesile ile sporcularımızı tekrar kutluyor ve yakın gelecekte yapılacak olan Kırkpınar Yağlı Güreşleri’nde kendilerine en güzel duygularımızla başarılar diliyoruz” ifadelerine yer verildi.