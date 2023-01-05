Sakarya Büyükşehir’in sporcuları bir gurur daha yaşattı

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü Karate sporcuları, Türkiye Ümit Genç, U21 ve Para Karate Şampiyonası’nda farklı kategorilerde derece yaptı.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Karate Sporcuları Kocaeli’nde gerçekleştirilen Türkiye Ümit, Genç, U21 ve Para Karate Şampiyonası’nda önemli başarılara imza attı. 25-30 Aralık tarihleri arasında düzenlenen şampiyonada, İsmail Karadeniz U21 erkek Kategorisinde 75 kilogramda Türkiye 2’ncisi, Miray Keleş ise Ümit Bayanlar kategorisi 61 kilogramda Türkiye 2’ncisi oldu. Birbirinden zorlu müsabakalara sahne olan şampiyonaya spor sevenlerin ilgisi yoğun oldu. Büyükşehir Belediyesi, derece elde eden sporcuları tebrik ederek başarı dileklerini paylaştı.