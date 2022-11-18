Sakarya Büyükşehir’in projeleri tekstil atıklarına hayat verecek

Sakarya Büyükşehir Belediyesi, Avrupa Atık Azaltım Haftası çerçevesinde planlanan bir dizi program ile tekstil atıklarının yeniden değerlendirilmesine dikkat çekecek. “Giysileri Yeniden Kullan, Doğayı Yenile” temasıyla düzenlenecek olan programlarda, tekstil atıklarının azaltılmasına yönelik çalışmalar gerçekleştirilecek.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi, 19-27 Kasım 2022 tarihleri arasında düzenlenecek Avrupa Atık Azaltım Haftası’na çeşitli proje ve faaliyetlerle dikkat çekecek. Bu yıl tekstil atıklarının konu alındığı Avrupa Atık Azaltım Haftası’nda, “Giysileri Yeniden Kullan, Doğayı Yenile” temasıyla atıkların azaltılmasına yönelik proje ve çalışmalar planlayan Büyükşehir Belediyesi, hayata geçirdiği sıfır atık projeleriyle örnek şehir olmaya devam ediyor. Avrupa standartlarına uygun çevreci çalışmaları ile daha iyi bir gelecek mottosuyla hareket ediyor.

Hafta boyunca devam edecek etkinliklerde, belediyenin projeleri arasında bulunan ve ihtiyaç sahibi vatandaşların ücretsiz faydalanabildiği Sosyal Mağaza’nın önemi vurgulanacak. Etkinliklerin bir diğer ayağı olan Karasu ve Arifiye SAMEK ile Adapazarı Halk Eğitim dikiş-nakış derslerinde tekstil ürünleri Sosyal Mağaza için yeniden değerlendirilecek. Bir grup ortaokul öğrencilerinin birer adet ürün bırakmak üzere 2 gün boyunca sosyal mağazaya davet edileceği faaliyetler, belediye ve SASKİ çalışanlarının kendi istekleri doğrultusunda evlerinde kullanmadıkları giysiler toplanarak sosyal mağazaya verilmesi ile devam edecek.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Dairesi Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada, tekstil atıklarının ekolojik dengeye olan etkileri vurgulanarak, “Tekstil atıklarının çevresel etkilerini, özellikle su kirliliği ve sera gazı emisyonları oldukça arttırmaktadır. Büyükşehir Belediyesi olarak, ideal atık yönetim hiyerarşisine göre piramidin en üstünde yer alan atıkların oluşmasını engellemek ve atıkların yeniden kullanılmasını sağlamak önceliklerimiz arasında yer almaktadır. Bu doğrultuda atıkların oluşmasını engelleyerek doğal kaynaklarımızı korumak ve enerji tasarrufu sağlamak nihai hedeflerimiz arasındadır. Sınırlı miktarda sahip olduğumuz doğal kaynaklarımızı gelecek nesiller için sürdürülebilir kılmak adına birçok alanda sürdürdüğümüz sıfır atık projeleri devam edecektir” ifadeleri kullanıldı.