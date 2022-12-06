Sakarya Büyükşehir’in haltercileri finale damga vurdu

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü halter sporcuları, Okullar Arası Türkiye Şampiyonası Finalleri İl seçmelerine farklı kategorilerde 20 madalya toplayarak damga vurdu.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü halter sporcuları, düzenlenen Okullar Arası Türkiye Şampiyonası Finalleri İl seçmelerinde önemli bir başarıya imza attı. Serdivan Yazlık Spor Salonu’nda düzenlenen seçmelere 50’ye yakın sporcu katılırken, müsabakalarda birinci olan sporcular Türkiye Şampiyonası’na katılmaya hak kazandı.

Büyükşehir Belediyesi halter sporcuları yıldızlar kategorisinde 8 altın, 5 gümüş ve 5 bronz elde ederken, bir diğer kategori olan gençlerde ise iki altın madalya kazandı. Seçmeleri toplamda 20 madalya ile tamamlayan sporculardan, birinci olan 10 sporcu Türkiye Şampiyonası’na adını yazdırmayı başardı. Sakarya Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Dairesi Başkanlığı yaptığı açıklamada sporcularını kutlayarak, “Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübümüzün halter sporcuları ilimizde düzenlenen Türkiye Şampiyonası seçmelerinde gösterdikleri üstün performansla hepimizi gururlandırmıştır. Sporcularımızı tebrik ediyor ve Türkiye Şampiyonası yolunda kendilerine başarılar diliyoruz” ifadeleri kullanıldı.