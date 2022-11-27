Sakarya Büyükşehir’den sevgi evi çocuklarına şehir gezisi

Sakarya Büyükşehir Belediyesi, Sevgi Evlerinde konaklayan çocuklara yönelik düzenlediği tanıtım ve turizm gezisiyle Sakarya’nın güzelliklerini gösterdi.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi şehrin tarihi ve doğal güzelliklerinin tanıtımına devam ediyor. Bu çerçevede Aile ve Sosyal Hizmet İl Müdürlüğüne bağlı Sevgi Evlerinde konaklayan çocuklara şehir tanıtım gezisi düzenledi. Çocuklar, şehrin doğal mekânlarını, sosyal alanlarını ve tabiat kaynaklarını bu turda keşfetti.

Ülkdeki tek doğal su basar ormanı olan Acarlar Longozu, Poyrazlar Gölü, mavi bayraklı Karasu Sahili, tarihi 2. Bayezid Köprüsü, Kuvay-ı Milliye Müzesi ve sakin şehir Taraklı’yı gezen çocuklar, geziden duydukları memnuniyeti dile getirdi. Farklı grup ve kişilere yönelik organizasyonları düzenleyen Büyükşehir Belediyesi’nden yapılan açıklamada, şehrin tanıtımı için gezi programlarının devam edeceği ifade edildi.