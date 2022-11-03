Sakarya Büyükşehir’den kuzeyde dev asfalt hamlesi

Sakarya Büyükşehir Belediyesi, kuzeyde dev bir asfalt hamlesi yaptı. Karasu ve Kaynarca’daki 5 mahallede 36 kilometrelik grup yolunun yenilenmesi çalışmasını bizzat Başkan Yüce asfalt finişerinin direksiyonuna geçerek başlattı. Yüce, "36 kilometre güzergahı 52 bin ton sıcak asfaltla buluşturarak Karasu ve Kaynarca’nın trafiğini rahatlatıp, çehresini değiştireceğiz" dedi.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi, Başkan Ekrem Yüce’nin oluşturduğu ’Asfaltlanmamış yol kalmayacak’ sloganıyla şehir ulaşımına güç katmaya devam ediyor. Son dönemde kırsalda ve şehir merkezinde ulaşım ağlarını sil baştan yenileyen, sıcak asfalt konusunda rekorlara imza atan Büyükşehir, kuzeyde dev bir hamle daha yaptı. Karasu ve Kaynarca ilçesinde Kalburcu, Eğrioğlu, Akbaşlı, Müezzinler ve Okçular mahallelerinde grup yollarının sil baştan yenileneceği müjdesini Başkan Ekrem Yüce paylaştı. Kaynarca’da yapılan proje tanıtım programında konuşan Yüce, iki ilçede toplamda 36 kilometrelik güzergahı 52 bin ton asfaltla buluşturacaklarını açıkladı.

’Asfaltlanmamış yol kalmayacak’ vurgusu yapan Yüce, bu çalışmayla iki ilçede trafik yükünün rahatlayacağını ve grup yollarının çehresinin değişeceğini söyledi. Çalışma tamamlandığında, kuzey bölgesinin en önemli güzergâhları şehrin ulaşım vizyonuna yakışacak bir görünüme kavuşurken, güvenli ulaşım hatlarıyla trafik kazaları en aza indirilecek ve rahat bir ulaşım imkanı sunulacak. Özellikle Kaynarca’da son dönemde alt ve üst yapı anlamında tarihi işlere imza attıklarını ve ilçeyi geleceğe hazırladıklarını ifade eden Başkan Yüce, "Kaynarca tarım faaliyetleriyle öne çıkmış, sanayisiyle yükselen şirin bir ilçemiz. Burada çok önemli işler yaptık. Bu güzel ilçemizde malum altyapı sıkıntılıydı. Böyle olmaz, altyapıdan başlayalım dedik. Asfalt atıp kazmak bizim işimiz değil. Tam 120 milyon TL’lik bir altyapıyı inşa ettik. Uzun yıllardır süren kanalizasyon, yağmur suyu, isale hattı sorunu çözüldü, yenilendi. Sıra üst yapıdaydı, bugün başladık. Kaynarcada asfaltlanmamış 1 metre yer kalmayacak" dedi.

“Cadde sokaklar sil baştan yeniledik”

Vatandaşın memnuniyetini kazanarak çalışma şevklerini artırdıklarını kaydeden Yüce, “Sakarya ve Sakaryalılar için hizmet etmek adına çıktığımız bu yolda sizlerin memnuniyetini kazanabilmek bizim azmimizi ve şevkimizi artırıyor. Hep söylediğim gibi biz bu milletin ve bu şehrin hizmetkârlarıyız. Biz bu şehri yarınların güçlü Türkiye’sine hazırlıyoruz. Sakarya’da asfaltlanmamış yol bırakmayacağız sloganıyla çıktığımız bu yolda tüm ilçelerimizde sırayla bütün cadde ve sokakları yeniliyoruz. Bugüne kadar çalıştığımız bölgelerde rahatlıkla söyleyebilirim ki bütün sokaklarımızı ve caddelerimizi adeta sil baştan yeniledik. Malumunuz sadece caddelerin asfaltını atıp, parkelerini döşeyip ışıklandırmasını yapmakla yetinmiyoruz. Üstyapının yanında altyapı eksikliklerini ve ihtiyaçlarını da karşılıyoruz” diye konuştu.

“36 kilometrelik güzergah”

Yüce, ilçede 36 kilometrelik alanın baştan aşağı yenilenmesiyle ilçenin çehresini değiştireceklerini anlatırken, “Büyükşehir Belediyesi olarak Kaynarca-Karasu ilçelerinde toplamda 36 kilometreyi kapsayan güzergahta ilk asfalt serim işlemimiz gerçekleştirildi. Asfaltlama işlemlerinin sonunda bölgenin trafiğini rahatlatacak ve çehresini yenileyecek grup yolu sizlerin hizmetine sunulacak. Kaynarca ve Karasu ilçelerimizi kapsayan çalışmalarda Kalburcu, Eğrioğlu, Akbaşlı, Müezzinler ve Okçular mahallelerini inşallah asfalta kavuşturacağız. Büyükşehir Belediyesi olarak Karasu ve Kaynarca ilçelerinde 36 kilometrelik güzergahı 52 bin 500 ton sıcak asfalt kullanarak baştan aşağı yenileyeceğiz. Çalışmaların bitiminde 36 kilometrelik grup yolumuzu yenileyerek şehrimize kazandıracağız” şeklinde konuştu.

Kaynarca Belediye Başkanı Murat Kefli ise ilçede yapılan ve yeni başlayacak projeler için Başkan Ekrem Yüce ile ekibine teşekkür etti. Başkan Ekrem Yüce, konuşmasının ardından asfalt finişerinin direksiyonuna geçti. Yüce, iki ilçede başlatılan dev asfalt çalışmasının başlangıcını kendisi yaptı. Kaynarca’daki grup yollarına asfalt serimi başladı. Yenilenen mahalle yollarında inceleme yapan Başkan Yüce, bölge halkıyla bir araya geldi. Bölgedeki program yapılan incelemeyle son buldu.