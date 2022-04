Sakarya Büyükşehir’den 3 yılda 3 milyar TL’lik yatırım

Sakarya Büyükşehir Belediyesi’nin 3 yılda hayata geçirdiği tüm projeler yapılan toplantıda anlatıldı. “Bu Şehirde Emek Var” sloganıyla çalışmalarını anlatan Başkan Yüce, 3 milyar TL’lik yatırımla Sakarya’yı marka şehir yapmak için gündüz-gece çalıştıklarını belirterek, kente değer katacak yeni projelerin mesajını verdi. Yüce, “Bu kentte tarihim, çocukluğum ve heyecanım var, ayrıca vefa borcum var. 3 yılda şehrimize olan sevgimiz ve bağlılığımızla var gücümüzle çalıştık, çalışmaya devam edeceğiz. 3 milyar TL yatırım yaptık ve yarınlarda da güçlü projelerle devam edeceğiz” dedi.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi’nin 3 yıllık çalışmaları Sapanca’da yapılan değerlendirme toplantısında tüm detaylarıyla anlatıldı. Toplantıda ‘Bu şehirde emek var’ sloganıyla hazırlanan tanıtımlar, katılımcılara sinevizyon ve grafiklerle gösterildi. Programa Sakarya Valisi Çetin Oktay Kaldırım, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Tanıtım Medya Başkanı Hamza Dağ, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Seçim İşleri Başkanı Ali İhsan Yavuz, AK Parti Yerel Yönetimler Başkan Yardımcısı Ali İnci, AK Parti İstanbul Milletvekili Tülay Kaynarca, AK Parti Sakarya Milletvekilleri Çiğdem Erdoğan Atabek, Recep Uncuoğlu, AK Parti İl Başkanı Yunus Tever, MHP İl Başkanı Ahmet Ziya Akar, Büyük Birlik Partisi İl Başkanı Ömer Faruk Bürtek, SAÜ Rektörü Prof. Dr. Fatih Savaşan, SUBÜ Rektörü Prof. Dr. Mehmet Sarıbıyık, ilçe belediye başkanları, AK Parti il ve ilçe teşkilatları mensupları, meclis üyeleri, dernek ve STK başkanları ile çok sayıda katılımcı yer aldı.

3 yılda 3 milyar TL’lik yatırım

Programın açılışını yapan Başkan Ekrem Yüce, öncelikle davetlileri tek tek selamladı. Yüce, kurulan platformda 3 yılda hayata geçirilen tüm yatırımları ayrıntıları ve teknik detaylarıyla anlattı. Yapılan anlatıma dijital ortamda hazırlanan tanıtım videoları ve infografikler eşlik ederken, programda ayrıca büyük bir özveriyle hazırlanan 3 yıllık hizmetlerin yer aldığı ‘Bu Şehirde Emek Var’ başlıklı almanağın gösterimi yapıldı. Yüce, 3 yılda 3 milyar TL’lik yatırımla hayata geçirilen çok sayıda vizyon projenin öncesi, yapımı ve hizmete alınması aşamalarını anlattı; gelecek 2 yılda ise Sakarya’yı gelişen şehirler arasında üst sıralara taşıyacak yeni projelerin mesajını verdi. Anlatım sırasında soruları da cevaplayan Yüce, şu ana kadar çizilen tabloyu tüm yönleriyle, şeffaf bir şekilde ifade etti.

Tüm projeler detaylarıyla

Son 3 yılın eseri olan altyapı ve üstyapı projeleri, Sakarya Köprülü Kavşak Projesi, açılışı yapılan yeni duble yollar, Karaman GES, Kocaali İçmesuyu İkmali, Darıçayırı Barajı, sosyal alanda Sevgi Mağazası, Sosyal Market, Ters Ev, Vagon Kafe, Aşevi, Uçak Kafe, Millet Bahçesi, Karaman Engelsiz Millet Bahçesi, Unkapanı Meydanı, spor ve sosyal alanda Bisiklet Şehri unvanı, Karadeniz’e Pedal Çevirelim, SAKUT 54, zipline, Spor Ada Vizyon, Olimpik Kürek ve Kano Parkuru, Sakarya Park içi Lunapark, sosyal donatı alanı konusunda Maden Deresi, İl Ormanı Tabiat Parkı, Acarlar Longozu, Nehir Ada Vizyon, Sakarya Ticaret Merkezi, Pamukova Seyir Terası projeleri, tarımsal anlamda Çay, Kabak, Süt ve Şifa Evleri, Sakarya Botanik Vadisi, Fidan Üretim Tesisi, Seracılık Mükemmeliyet Merkezi, UTÇEM Projesi, Bahçem Ofisi, Manda Üretim Tesisi Projesi, süs bitkisi, kenevir, bal, süt, kabak, safran, çilek, mantar, salep, çikolata ve kozmetik ürünler üretim projeleri ve diğer alanlarda Sıfır Atık Projesi, Sokak Hayvanları Hastanesi Projesi, Hanımeli Pazarı, Mobil Hizmet Aracı, Geyve Yöresel Pazarı, Yağcıbedir Halı Üretim Atölyeleri, Geyve Ürün Toplama Merkezi, yeni otoban, Katı Otopark, HAVASAK ve bunların dışında pek çok projeye yer verildi.

"Sakarya’ya gönül bağım, vefa borcum var"

Sakarya’da her alanda ürettikleri projelerle kente değer katmaya çalıştıklarını ve yeni istihdam alanları oluşturmak için öncülük yaptıklarını ifade eden Yüce, “Beni bu şehir büyüttü, okuttu, meslek sahibi yaptı. Sakarya ile gönül bağım var. Burada tarihim var, gençliğim var, heyecanlarım var. Her şeyden önemlisi benim bu şehre vefa borcum var. Bunun için gerek Doğu Karadeniz Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı görevim sırasında gerek ÇAYKUR Genel Müdürlüğü görevim sırasında daha eskiye gidersek Erenler Belediye Başkanlığım döneminde şehrime olan vefa borcumu ödemek için elimden gelen gayreti gösterdim. Şimdi ise Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın tensipleriyle 5 Nisan 2019’dan itibaren Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevini yürütüyorum. Geçtiğimiz üç yıl zarfında da şehrimize olan sevgimiz ile şehrimize olan bağlılığımız ile var gücümüzle çalıştık, çalışmaya devam edeceğiz. Bu süre boyunca tarımdan sanayiye, altyapıdan üstyapıya, spordan turizme kadar pek çok projeyi hayata geçirdik. 3 yılda toplam 3 milyarlık yatırım gerçekleştirdik. Sakarya’mızda turizmden eğitime, bilgi teknolojilerinden tasarıma kadar farklı birçok alanda katma değer üretmeye ve ülke ekonomisini katkı sağlamaya çalıştık. Bunu yaparken de yeni istihdam alanları oluşmasına öncülük ettik. Şehrimizde yaşayan herkese ilham olma gayreti içerisinde az önce izlediğiniz gibi hemşerilerimizin hayatlarına dokunacak projelere imza attık. Yarınlar da güçlü projelerle devam edecek” dedi.

"Sosyal bağları güçlendirmek için yaşayan mekanlar yaptık"

Yüce, bu süre zarfında sosyal bağları ve şehre aidiyet hissini güçlendirmek için ‘yaşayan mekanları’ hayata geçirdiklerini ve akıllı şehirler stratejisiyle hareket ettiklerini belirterek, “Sıfır atık politikasıyla çevreci bir şehir tasarlamak üzere biyolojik arıtmadan; çöp ayrıştırmaya kadar çok sayıda proje tasarladık. Bir kısmını hayata geçirdik. Bir şehri, şehir yapan en önemli kamusal alanlardan biri de hiç kuşku yok ki sosyal donatı alanlarıdır. İnsanları bir araya getiren, sosyal bağları ve şehre aidiyet hissini güçlendiren önemli mekanlar olarak meydanlar, adeta yaşayan ve içinde yaşayanları da biçimlendiren alanlardır. Bu düşünceler ile şehrimizde ihtiyaç duyulan alanlarda sosyal donatı alanlarımızı genişlettik ve düzenledik ve yeniledik. Hemşerilerimizin trafikte vakit kaybetmemeleri, sevdikleriyle daha fazla vakit geçirmeleri ve zamandan tasarruf sağlamaları için yol bakım, asfaltlama, Köprülü Kavşak gibi çalışmalarımızı hayata geçirdik. Bilişim ve iletişim teknolojilerinde son otuz yıl içinde yaşanan büyük dönüşüm dördüncü sanayi devrimine yol açarken şehircilik ve şehir yönetimi de bundan etkilendi. Şehir hayatının her alanında hatta her anında yeni nesil akıllı teknolojilerin, uygulamaların devreye girmesiyle daha verimli, daha ucuz ve daha işlevsel bir şehircilik hizmeti ortaya çıktı. Bizim de Sakarya olarak bu eğilimden uzak kalmamız düşünülemez. O sebeple Akıllı Şehir Stratejileri oluşturduk, projeler geliştirdik. Tüm bunları yaparken sokak hayvanlarını da unutmadık. Hayvan dostlarımızın da hayatını kolaylaştıracak çalışmalar gerçekleştirdik” diye konuştu.

" 3 milyar TL’lik yatırım çok ciddi bir rakam"

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Sakarya Milletvekili Ali İhsan Yavuz, Sakarya’ya 3 yılda yapılan 3 milyar TL’lik yatırımın çok ciddi bir rakam olduğuna dikkat çekerek, “Yapılan sunum kendisini gösterdi, konuştu adeta. Ülkemizin en güzel şehirlerinden birisi Sakarya. Burası cennet bir şehir. Her ilçemiz çok harika. Büyükşehir Belediye başkanımız anlattı, neler ortaya koyduğunu gösterdi. Gece gündüz çalışıyoruz bu şehir için. Her konuda bir uğraşımız var. Bin yataklı hastanemiz başladı, acil durum hastanemiz bitmek üzere. Ekrem Başkanımıza gerçekten tebrikler, 3 yılda 3 milyar TL yatırım; ciddi bir rakam. Her geçen gün değişiyor, dönüşüyor ve güzelleşiyor yaşadığımız şehir. Cumhurbaşkanımızın önderliğinde daha güzel yarınlar yaşayacağız inşallah” şeklinde konuştu.

Tanıtım videosunda Başkan Yüce her şeyi anlattı

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Tanıtım ve Medya Başkanı Hamza Dağ, Başkan Yüce’nin yer aldığı tanıtım videosuna atıfta bulunarak, “Bugün Sakarya’da güzel programlar icra ettik. Sakarya’da yüzde 60’ın üzerinde bir oyla kazanılmış seçim. Başkanların seçmenlerine hemşerilerine, milletine yıldönümü geldiğinde hesap verircesine böyle programlar yapması çok kıymetlidir. 31 Mart 2019’dan önce bu sözleri vermiştik, şunları yaptık, şunlara devam edeceğiz demek önemli ve kıymetlidir. Canı gönülden tebrik ediyorum. Videoya baktığımda duygusallık, coşku, hizmet, spor, at binme ve her noktasında insanın olduğu bir çalışma var. Sonunda diyor ki, 3 yılda yaptıklarımızla yetinmiyoruz, bu başlangıç. Bu işin lansmanıydı, asıl yapacaklarımız bundan sonra demek oluyor. Nice güzel hizmetlerle Sakarya’mıza güzellikler katmalarını diliyorum” ifadelerini kullandı.

Sakarya 3 yılda yaptıklarıyla dersine iyi çalıştı

Sakarya Valisi Çetin Oktay Kaldırım, Sakarya’nın sadece 3 yılda hayata geçirdiği projelerle “Güçlü Türkiye” için dersine çok iyi çalıştığını ifade ederek, “Söylenecek en güzel sözü, başkanımız slogan olarak ortaya koydu. Sakarya bir başka. Kıskanılacak bir şehir burası. Marka olma yolunda emin adımlar atıyor. Türkiye’nin şu anda en potansiyelli, gelişmeye en açık şehir. Projeleri de görünce bu işin altının ne kadar dolu olduğunu gördük. Gündüz-gece Ekrem Yüce sloganını hak ediyor başkanımız. En popüler turizm destinasyonu Sakarya. Şehirlerin ön plana çıktığı bir dönemde, şehirlerin dersine çalışması, proje üretmesi çok önemli. Sakarya gördüğünüz gibi 3 yılda neler yapmış, dersine çok iyi çalışmış. Ortak akılla yönetiliyor. Hedefi de marka şehir, çok şanslı bir şehir. Sanayi, turizm, tarımda ülkeye ciddi katkılar sunacak Sakarya’mız” dedi. Program yapılan 3 yıllık faaliyet raporlarının sunulması ve soru cevapla son buldu. Toplantı sonunda katılımcılara hediyeler takdim eden Yüce ve tüm misafirlerle hatıra fotoğrafı çekildi.