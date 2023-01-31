Sakarya Büyükşehir Şubat kültür sanat etkinlikleri başlıyor

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Şubat kültür sanat etkinliklerinde takvim açıklandı. Tiyatro gösterimlerinden, konferanslardan sinema gösterimlerine kadar farklı etkinlikler kültür sanat dostlarıyla buluşacak.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi tarafından her ay düzenli olarak gerçekleştirilen kültür sanat etkinliklerinde Şubat takvimi belli oldu. Tiyatro gösterimlerinden konferanslara, sinema günlerinden panellere, söyleşi ve imza günlerine kadar farklı etkinlikler kültür sanat dostlarıyla buluşacak. Şubat etkinlikleri 2 Şubat Perşembe günü Yazar Hayati İnanç’ın ‘Hayata Şiirden Bakmak’ isimli konferans ile başlayacak. Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığından yapılan açıklamada, Şubat etkinliklerine tüm sanatseverlerin davetli olduğu ifade edildi.