Sakarya Büyükşehir sporcuları 12 madalya ile Avrupa’yı salladı

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Wushu sporcuları, Bulgaristan’da düzenlenen Avrupa Wushu Şampiyonası’na adeta damga vurdu. 13 ülkeden bin sporcunun katıldığı şampiyonada, 3 sporcu Avrupa Şampiyonu oldu. 12-15 Mayıs tarihleri arasında düzenlenen şampiyonada, sporcular toplam 12 madalya kazandı.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Wushu sporcuları, 12-15 Mayıs tarihleri arasında düzenlenen Avrupa Wushu Şampiyonası’na adeta damga vurdu. 13 ülkeden bin sporcunun katıldığı şampiyona kıyasıya bir mücadeleye sahne oldu. Bulgaristan’daki şampiyonada ter döken sporculardan, Elif Akyüz 4 altın, Hatice Gül Coşkun 2 altın, 2 gümüş, Ahmet Taha Keskin 2 altın, 1 gümüş ve 1 bronz olmak üzere toplam 12 madalya ile döndü. Sporculardan Elif Akyüz’ün daha önce katıldığı şampiyonalardan 7 Dünya Şampiyonluğu ve Avrupa’da 4 altın madalyası bulunuyor.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Dairesi Başkanlığı, alınan sonuçların memnuniyet verici olduğunu ifade edilerek, “Bulgaristan’da gerçekleştirilen Avrupa Wushu Şampiyonasında sporcularımızın elde ettiği şampiyonluklar bizleri ziyadesiyle mutlu etmiştir. Hep birlikte göstermiş olduğumuz gayret sonucunda, uluslararası arenada çok önemli başarılar elde etmeye devam ediyoruz. Büyükşehir Belediyesi olarak gelecekte de bu başarıların daha fazlasını elde etmek adına spora olan yatırımlarımızı hızla sürdürüyoruz. Bu vesile ile şampiyonada göğsümüzü kabartan sporcularımızı kutluyor, başarılarının devamını diliyoruz” ifadeleri kullanıldı.