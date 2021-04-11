banner363

banner453

banner454

banner403

Son Dakika
Alman sanayicilerin korkusu: 'Kapanırsak çökeriz'
Alman sanayicilerin korkusu: 'Kapanırsak çökeriz'
İstanbul'da kaç kişi korona aşısı oldu?
İstanbul'da kaç kişi korona aşısı oldu?
Eğitimde yeni dönem...
Eğitimde yeni dönem...
Cihangir sapığı yakalansın!
Cihangir sapığı yakalansın!

Sakarya Büyükşehir Meclisi toplanıyor

Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi 12 Nisan Pazartesi günü toplanıyor. 64 gündem maddesi karara bağlanacak.

SAKARYA 11.04.2021, 16:24
2
Sakarya Büyükşehir Meclisi toplanıyor

Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi 12 Nisan Pazartesi günü toplanıyor. 64 gündem maddesi karara bağlanacak.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Nisan Ayı Olağan Meclis Toplantısı 12 Nisan Pazartesi günü gerçekleştirilecek. Sosyal Gelişim Merkezi Konferans Salonu’nda gerçekleştirilecek oturumda 64 gündem maddesi karara bağlanacak. Meclis üyelerinin imar planı değişiklikleri, ilçe belediye meclis kararları ve komisyon raporlarını görüşeceği toplantı saat 14.00’da başlayacak.
banner473
Yorumlar (0)
banner470
12°
açık