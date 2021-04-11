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Sakarya Büyükşehir Meclisi toplanıyor
Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi 12 Nisan Pazartesi günü toplanıyor. 64 gündem maddesi karara bağlanacak.
SAKARYA 11.04.2021, 16:24
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Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi 12 Nisan Pazartesi günü toplanıyor. 64 gündem maddesi karara bağlanacak.Sakarya Büyükşehir Belediyesi Nisan Ayı Olağan Meclis Toplantısı 12 Nisan Pazartesi günü gerçekleştirilecek. Sosyal Gelişim Merkezi Konferans Salonu’nda gerçekleştirilecek oturumda 64 gündem maddesi karara bağlanacak. Meclis üyelerinin imar planı değişiklikleri, ilçe belediye meclis kararları ve komisyon raporlarını görüşeceği toplantı saat 14.00’da başlayacak.