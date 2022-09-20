Sakarya Büyükşehir karatecileri başarıya doymuyor

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü Karate sporcuları, İsviçre’de düzenlenen Basel Open Uluslararası Karate Şampiyonası’nda çeşitli kategorilerde dereceler elde etti.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Karate sporcuları başarılarına bir yenisini daha ekledi. İsviçre’de düzenlenen Basel Open Uluslararası Karate Şampiyonası’nda boy gösteren temsilcilerimiz, elde ettikleri başarılarla şampiyonaya damga vurdu. Erkekler +84 kilogramda mindere çıkan Fatih Şen şampiyonayı birinci tamamlarken, açık siklette ise ikincilik elde etti. Bayanlarda ise 55 kilogramda yarışan Zümra Rezzan İm, U21 kategorisinde üçüncü olurken, açık siklette ise ikinciliği aldı. Böylece temsilcilerimiz şampiyonayı toplamda 5 kupa ile tamamlayarak büyük bir başarıya imza attı.