Sakarya Büyükşehir hentbolun rakibi Köyceğiz

Sakarya Büyükşehir hentbol takımı, ligin 9. haftasında Köyceğiz Belediye Spor ile karşılaşacak. 19 Kasım Cumartesi günü Serdivan Spor Salonu’nda oynanacak mücadele saat 17.00’da başlayacak.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Hentbol Takımı, Hentbol Erkekler Süper Ligi’nin 9. haftasında Köyceğiz Belediye Spor ile karşılaşacak. 19 Kasım Cumartesi günü Serdivan Spor Salonu’nda oynanacak mücadele saat 17.00’da başlayacak. Sporseverlerin ücretsiz bir şekilde takip edeceği karşılaşma için hafta boyunca hazırlıklarını sürdüren Büyükşehir, seyircisi önünde kazanmak için parkeye çıkacak. Ligin ilk 8 haftasında 7 galibiyeti bulunan Büyükşehir Hentbol Takımı, Köyceğiz Belediye Spor mücadelesini de kazanıp zirve takibini sürdürmek istiyor.