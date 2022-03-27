Sakarya Büyükşehir Hentbol’da hedef Birinci Lig

Türkiye Hentbol Federasyonu Erkekler 2. Ligi A Grubu’nda oynadıkları maçların tamamını kazanarak Play-Off müsabakalarına namağlup lider olarak yükselen Sakarya Büyükşehir Belediyesi Hentbol takımı, gözünü 1. Lig’e dikti.

Türkiye Hentbol Federasyonu Erkekler 2. Ligi A Grubu’nda oynadıkları maçların tamamını kazanarak Play-Off müsabakalarına namağlup lider olarak yükselen Sakarya Büyükşehir Belediyesi Hentbol takımı, gözünü 1. Lig’e dikti. 6 takımlı A Grubunda son olarak Karagümrük Hentbol’u deplasmanda 22-54 mağlup ederek, oynadığı 10 karşılaşmayı da galibiyetle tamamlamış olan Sakarya Büyükşehir Hentbol takımı 12 takımın katılacağı Play-Off müsabakalarında 1. Lig’e yükselmek için mücadele edecek. Play-Off müsabakaları 4-8 Nisan tarihleri arasında Ankara’da oynanacak.