Sakarya Büyükşehir hentbol takımı lige 2 galibiyetle başladı

Sakarya Büyükşehir Belediye Spor Hentbol Takımı, Sancaktepe Belediyesporu 34-21’lik skorla mağlup ederek ligde 2’de 2 yaptı.

Sakarya Büyükşehir Belediye Spor Kulübü Hentbol Takımı, 2021-222 Hentbol 2. Lig’de galibiyetlerine devam ediyor. Ligin ilk haftasında 1954 Hendek Sporu geçen Sakarya Büyükşehir, ligin ikinci haftasında ise Sancaktepe Belediyesporu 34-21’lik skorla mağlup etmeyi başardı. Genç isimlerden oluşan kadrosuyla lige iyi bir başlangıç yapan hentbol takımı grubunda lider konumda bulunuyor.