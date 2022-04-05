Sakarya Büyükşehir bin kişiye sofra kurdu

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, belediye tarafından öğrenciler için açılan bin kişilik iftar çadırında ilk iftarı gençlerle yaptı. Her milletten, renkten öğrencilerin ve Sakaryalı yüzlerce gencin bulunduğu çadırda yemekler paylaşıldı, oruçlar dualarla açıldı.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi, Ramazan’da verdiği sosyal hizmetlere bir yenisini daha ekledi. Kimsesizlerin, ihtiyaç sahiplerinin elinden tutan Büyükşehir Belediyesi son olarak bu Ramazan’da bin kişilik bir iftar çadırı kurdu. Kampüs içerisinde kurulan tam donanımlı çadırda ilk iftara Başkan Ekrem Yüce de eşlik etti. Başkan Yüce, alana girdiğinde öğrencilerin sevgi seliyle karşılaştı. Sakaryalı, ülke genelinden ve dünyanın çeşitli ülkelerinden yüzlerce öğrenci, verilen hizmet sebebiyle Büyükşehir Belediyesi’ne ve Başkan Yüce’ye teşekkür etti. Öğrencilerle sohbet eden, onların sorularını yanıtlayan Başkan Yüce, iftar saatinde yapılan duanın ardından gençlerle birlikte oruç açtı. Teravih namazını Kampüs Camii’nde kılan Yüce, namaza akıtılan çocuklara hediye dağıttı.

Programda konuşan Yüce, “Bizleri bir Ramazan-ı şerife daha kavuşturan Allah’ımıza hamdolsun. Bu mübarek ayın tadı birlik ve beraberlikle daha anlamlı gençler. Ramazan biliyorsunuz kardeşliktir, paylaşmaktır, bir arada olmaktır. Kimsesize, ihtiyacı olana el uzatmaktır. Mazlumların yüzlerinde bir tebessümdür, kötülüklerin hapsolduğu, iyiliklerle güzelleşen bir aydır Ramazan. Başı rahmet, ortası mağfiret, sonu cehennem azabından kurtuluş olan Ramazanı şerifiniz mübarek olsun. Büyükşehir’in sofrası bereketlidir. Aşevimizde yemeklerimiz pişiyor burada sofralarımız kuruluyor, gelme durumu olmayanların kapısına kadar götürüyoruz. Hizmetimizi bin kişilik bu çadırla büyüttük, elimizden geldiğince daha fazla kişiye ulaşmaya gayret edeceğiz. Bu sofrayı sizlerle paylaşmak, birlikte oruç açmak büyük bir mutluluktur. Allah dualarımızı kabul etsin” dedi.