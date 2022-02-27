Sakarya Büyükşehir Basketbol Takımı Marmara Bölge Şampiyonu oldu

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü Basketbol Takımı, U-16 Marmara Bölge Şampiyonası’nın final müsabakasında rakibi Balıkesir Akademi Basketbol Takımı’nı mağlup ederek Marmara Bölge Şampiyonu oldu.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü Basketbol Takımı, Çanakkale’de düzenlenen U-16 Marmara Bölge Şampiyonası’nda rakibi Balıkesir Akademi Basketbol takımını 93-38 mağlup etti. Parke üzerinde başarılı oyunu ve mücadelesiyle şampiyonluğu elde eden Sakarya Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü Basketbol Takımı, Anadolu Şampiyonası’na katılarak Sakarya’yı en iyi şekilde temsil etmeye hak kazandı.

Sporculara ve teknik heyete başarı açıklamasında bulanan Büyükşehir Belediyesi, “Sakarya’nın sporun her alanında başarı elde etmesi ve şehrimizin adının şampiyonluklarla anılması bizleri gururlandırıyor. Spora verdiğimiz değerin en iyi karşılığı sporcularımızın bizlere hediye ettiği başarılardır. Azimli mücadelesi sonucunda Marmara şampiyonu olan takımımızı ve teknik heyeti tebrik ediyor, katılacakları Anadolu Şampiyonası’nda başarılar diliyoruz” ifadeleri kullanıldı.