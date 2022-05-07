Sakarya Büyükşehir altyapıyı güçlendiriyor

Sakarya Büyükşehir Belediyesi, kent merkezindeki altyapıyı güçlendirecek 9 etaplı çalışmada 3’üncü etaba geçiyor.

Sakarya Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (SASKİ) ekipleri Adapazarı’nda detaylı bir altyapı çalışmasına başladı. Kentin merkezinde 3 bin 500 metre yağmursuyu hattı yapılması için 9 etapta tamamlanacak projede Kudüs Caddesi’nin Çark Caddesi girişinden Gökçe Sokak’a kadar uzanan ikinci etap tamamlandı. Genel olarak Kudüs, Saray Bosna, İtfaiye, Dr. Nuri Bayar Caddesi ve Katlı Pazar bölgesini ilgilendiren çalışmanın üçüncü etabına geçildi. Bu etap çerçevesinde Kudüs Caddesi’nin bu kez Gökçe Sokak ile Saray Bosna Caddesi arasını kapsayan bölümü geçici olarak trafiğe kapatılacak. Yapılacak çalışma sonunda kent merkezindeki önemli bir noktanın altyapısı güçlenecek, bölge yeni bir yağmursuyu ağına kavuşmuş olacak. Büyükşehir, güzergahı kullanan sürücülerin 9 Mayıs’tan itibaren alternatif yolları tercih etmeleri konusunda önemli bir uyarı yaptı.

SASKİ’den yapılan açıklamada, “Adapazarı Kudüs Yağmursuyu İnşaatı çerçevesinde Kudüs Caddesi’nin Çark Caddesi girişinden Gökçe Sokak’a kadar uzanan kısımda işlemleri tamamladık. Yine aynı caddenin diğer bölümü olan Gökçe Sokak ve Saraybosna Caddesi arasındaki kısımda üçüncü etap çalışmaları başlamıştır. Caddenin söz konusu bölümü 9 Mayıs’tan itibaren geçici olarak trafiğe kapatılacak. Sürücülerimiz lütfen alternatif güzergahları tercih etsinler. Çalışmalar hızla tamamlandıktan sonra trafik akışı normale dönecektir. Hayırlı olsun” denildi.