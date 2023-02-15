Sakarya Barosu, Uğur Arslan’ın ithamlarına ilişkin suç duyurusunda bulanacak

Merkezi Kahramanmaraş olan ve 10 ilde büyük tahribat oluşturan depremde yağmacılık olaylarına ilişkin olarak oyuncu ve sunucu Uğur Arslan’ın Sakarya ve Niğde plakalı araçları belirerek ithamda bulunmasına Sakarya Barosu tepki göstererek şikayet duyurusunda bulunacaklarını açıkladı.

Bir televizyon kanalının canlı yayına katılan oyuncu ve sunucu Uğur Arslan’ın deprem bölgesindeki yağma ve hırsızlıklara dikkat çeken konuşmasında, “Bir bakıyoruz arabalar Sakarya plakalı Niğde plakalı. Bu araç yardım verebilecek bir araç değil. Eski, dökük bir araç. Yaklaşıyorsunuz içi dolu. Nasıl dolu? Parça parça oradan, buradan toplama malzemeler, ağzına kadar camlarından dışarı kadar dolmuş. Biraz daha bakıyorsunuz birileri hala oradan bir şeyler getirip arabanın içine tıkıyor. Plaka ne? Sakarya, plaka ne? Niğde, plaka ne? Başka bir şey” söylemlerinde bulunmuştu. Arslan’ın bu konuşmasına tepki yağmıştı. Konuya ilişkin 40 meslektaşıyla bölgeye giden ve yardım çalışmalarına destek veren Sakarya Barosu yönetim kurulu üyesi Cihad Öztürk, Uğur Arslan hakkında dilekçe hazırladıklarını ve yakın bir zamanda hakkında suç duyurusunda bulunacaklarını açıkladı.

“Gereken cevabı meslektaşımız sosyal medyadan verdi”

Uğur Arslan’ın ithamlarına ilişkin olarak açıklama yapan Sakarya Barosu yönetim kurulu üyesi Cihad Öztürk, “Yönetim kurulu olarak bizde şikayet dilekçemizi hazırladık, bugün yarın suç duyurusunda bulunacağız ve sürecin takipçisi olacağız. Biz Sakarya Barosu olarak bölgeye kırktan fazla kişi gittik aynı zamanda bir yönetim kurulu üyemiz ve AFGD Genel Başkan Yardımcısı Ali Samet arkadaşımız enkazda çalıştı. Aslında gereken cevabı meslektaşımız sosyal medyadan verdi. Buda Uğur Arslan isimli şahsın açıklamasındaki geri dönüşe sebep oldu. Biz şuanda kırk arkadaşımızla birlikte hazırız, dilekçemizi ona göre hazırlıyoruz ve diğer meslektaşlarımız dahil olmak isterse bu dilekçeye ekleyeceğiz” dedi.

“Deprem ile ilgili suçlar, ağırlaştırılmış suçlar çerçevesine alınmalıdır”

Deprem felaketi hakkında konuşan Sakarya Barosu İnsan Hakları Merkezi Başkanı Avukat Hikmet Epözdemir, “Yaşadığımız büyük felakette halkımız bir ve biz olmayı başararak hiçbir ayırım gözetmeden kenetlenmiş, büyük bir yardımlaşma, dayanışma ile bir olup yaralarını sarmaya başlamıştır. Deprem ile ilgili suçlar, insanlığa karşı işlenen suçlar, ağırlaştırılmış suçlar çerçevesine alınmalıdır. Savcılıklar delil tespitine başladı. Tüm deliller derhal kararmadan, karartılmadan tespit olunmalıdır. Sakarya Barosu İnsan Hakları Merkezi olarak bizlerde, tüm deprem bölgesini kapsayan şikayet dilekçelerimizi, Sakarya Savcılığına sunacak ve açılacak davalarda mağdur vatandaşlarımızın yanında olacağız” diye konuştu.