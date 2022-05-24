Sakarya Ampute Engelliler Takımı’nda üst lige çıkmayı garantiledi

Türkiye Bedensel Engelliler Federasyonu 2. Ligi’nde mücadele veren Sakarya Akgün Ampute Engelliler Takımı, Gebze Ampute Takımı’nı mağlup ederek bir üst lige çıkmayı garantiledi. Takım son maçından 1 puan alması halinde ligi şampiyon tamamlayacak.

Türkiye Bedensel Engelliler Federasyonu 2. Ligi’nde mücadele veren Sakarya Akgün Ampute Engelliler Futbol Takımı, zorlu mücadelede Gebze Ampute Futbol Takımı’nı 2-0 mağlup ederek bir üst lige çıkmayı garantiledi. Yenikent Spor Kompleksi’nde oynanan mücadelede, engelliler futbol takımı ligin bitimine üç hafta kala bir üst lige çıkmayı garantiledi. Bir maç eksiğiyle 44 puan toplayarak 2. sırada yer alan takım, rakiplerinin ligden çekilmesi sebebiyle son 2 maçta hükmen galip ilan edilecek.

Son maçında Kahramanmaraş Ampute Takımı ile karşılaşacak olan Akgün Ampute Takımı, buradan bir puan alması halinde ligi şampiyon olarak tamamlayacak. 27 Mayıs Cuma günü saat 14:00’da başlayacak olan karşılaşma, Serdivan Ekrem Karaberber Tesisleri’nde oynanacak. Sunduğu katkılardan dolayı Ekrem Yüce’yi unutmayan Akgün Ampute Takımı, “Başkanımızın engelli sporu ve sporcu noktasındaki hassasiyeti hepimiz tarafından bilinmektedir. Kendisinin bizlere sunduğu destek ve katkılar için Sayın Başkanımıza çok teşekkür ediyoruz” ifadeleri kullanıldı.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Dairesi Başkanlığı galibiyet sonrası yaptığı açıklamada, sporun engel tanımadığı ifade edilerek, “Şehrimiz engelli spor branşlarında sürekli gelişerek yeni başarılara imza atıyor. Bir anlamda sporun engel tanımadığı gerçeği, en yalın ve somut haliyle herkese gösteriliyor. Son olarak Akgün Ampute Engelliler Futbol Takımımız da bu mücadelenin nadide bir örneğini sergiledi. Verdikleri bu özel mücadeleyle bir üst lige çıkmayı garantilediler. Bizler de Sayın Başkanımız Ekrem Yüce’nin öncülüğünde engelli sporuna olan desteğimizi tüm gayretimizle sürdürmeye devam edeceğiz. Bu vesile ile takımımızı bir kez daha kutluyor ve yeni sezonda tüm sporcularımıza başarılar diliyoruz” denildi.