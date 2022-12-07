Sakarya ‘2023 yılı Avrupa Spor Şehri’ oldu

Sakarya, Büyükşehir’in yükselen başarısı sayesinde tarihi bir unvanın daha sahibi oldu. Avrupa Spor Başkentleri Federasyonu (ACES) Sakarya’yı 2023 yılı için ‘Avrupa Spor Şehri’ ilan etti. Ödülü Belçika’da bizzat takdim alan Başkan Ekrem Yüce, “Bu unvan en çok sporun sevgiyle, kardeşçe rekabetle yaşandığı dünya minyatürü Sakarya’mıza yakışır. Spor, Türkiye’nin göz alıcı şehri Sakarya’da bir başka güzeldir. Hayırlı olsun” dedi.

BMX ve MTB Dünya Kupası yarışları, Petlas Off-road Türkiye Şampiyonası, Tour Of Sakarya uluslararası yarışları, 30 farklı branşta şehrin dört bir yanında yeni yeteneklerin keşfedildiği amatör spor faaliyetleri, Büyükşehir Hentbol Takımı’nın Süper Lig serüvenin başlaması ile özellikle bisiklet kullanımının yaygınlaştırılması için şehirde yapılan yatırımlar Sakarya’yı sporun cazibe merkezi haline getirdi.

‘500 kilometrelik bisiklet yolu ağı’ hedefiyle başlatılan bisiklet yolu inşaatları süratle devam ederken şehirde bisiklet kullanımının yaygınlaştırılması için bisiklet kiralama ve durak sayısının artırılması çalışmaları yoğunlaşmıştı. Avrupa’nın en geniş bisiklet tesislerinden olan Ayçiçeği Bisiklet Vadisi’nde ev sahipliği yapılan dünya standartlarındaki organizasyonlar sonrası ’Bisiklet Şehri’ unvanının da alınması bu alanda sürdürülen iddialı duruşu güçlendirdi. Bugün ise Sakarya için tarihi bir gelişme daha yaşandı. Büyükşehir’in 2023 yılı için Avrupa Spor Başkentleri Federasyonu’na (ACES) yaptığı başvuru olumlu sonuçlandı. Sakarya, bu sürecin sonunda ’Avrupa Spor Şehri’ unvanına layık görüldü.

Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce unvan ödülünü Belçika’nın başkenti Brüksel’de bizzat teslim aldı. Yüce’ye Gençlik Spor İl Müdürü Nevzat İnanç, Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanı İlhan Şerif Aykaç ve Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü Başkanı Cevat Ekşi eşlik etti. Sakarya’ya spor konusunda büyük bir gurur yaşatan bu ödül, şehre bu alanda önemli bir prestij kazandırdı. Bu kazanım ayrıca, Sakarya’daki spor altyapısının gelişmesinde ve şehrin tanıtımında büyük bir rol oynayacak.

Törende konuşan Başkan Ekrem Yüce bu unvanın Sakarya’ya çok yakıştığını ifade ederek, “Bir alan düşünün ki içinde hem rekabeti ve kardeşliği hem de azmi ve hoşgörüyü barındırsın. İşte spor böyle bir unsurdur. Spor; sevginin, saygının, sağlığın ve eğitimin bir bütünüdür. Spor tüm renkleri içinde barındırır. Bu sebeple Spor Şehri olmak en çok bize, yani dünyanın minyatürü olan Sakarya’mıza yakışır. Türkiye’nin göz alıcı şehri Sakarya; doğası, tarihi, sanatı, tarımı, endüstrisi ve insanı ile bambaşka bir şehirdir. Tüm bunların yanında spor da Sakarya’da bir başka güzeldir” diye konuştu.

“Sakarya harika bir spor şehri olacak”

Türkiye’yi bu unvanla temsil etmekten gurur duyduklarını vurgulayan Yüce, “Şehrimizde düzenlenen müsabakalar, organizasyonlar, sporun teşviki için gerçekleştirdiğimiz şehir düzenlemelerimiz ve yatırımlarımızla Bisiklet Şehri unvanından sonra bugün Avrupa Spor Şehri olarak Türkiye’mizi temsil etmenin gururunu yaşıyoruz. Sakarya olarak dünyada ve ülkemizde her yaş insan grubu için harika bir Spor Şehri olacağımıza inancımız tamdır. Bu kıymetli ödül için Aces Avrupa’ya teşekkür ederiz” şeklinde konuştu.

“Sakaryalı kardeşlerime teşekkürü borç bilirim”

Başkan Yüce, bu ödül için kendilerini cesaretlendiren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a da teşekkürlerini sunarken, “Başta bu yolda bizleri cesaretlendiren Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’a, sporun ve sporcunun her daim destekçisi olan Gençlik ve Spor Bakanımız Mehmet Kasapoğlu’na ve şehrimizde düzenlenen spor müsabakalarında göstermiş oldukları misafirperverliklerinden dolayı hemşerilerime, tüm Sakaryalı kardeşlerime teşekkürü borç bilirim. Avrupa Spor Şehri olarak sloganımızı yinelemek istiyorum. Sakarya sizin eviniz, dünyayı misafir ederiz” ifadelerini kullandı.