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Sakarya, 2020 yılında fındık üretiminde 3’üncü sırada yer aldı

Sakarya’nın Karasu ilçesinde fındık üreticilerine yönelik fındık zararlıları ve hastalık ile mücadele konulu konferans düzenlendi. Konuşmacı Doç. Dr. Kibar Ak’ın sunduğu verilere göre Sakarya, 2020 yılında fındık üretim miktarı bakımından diğer illere kıyasla üçüncü sırada yer aldı.

SAKARYA 15.10.2021, 19:21
Sakarya, 2020 yılında fındık üretiminde 3’üncü sırada yer aldı

Sakarya’nın Karasu ilçesinde fındık üreticilerine yönelik fındık zararlıları ve hastalık ile mücadele konulu konferans düzenlendi. Konuşmacı Doç. Dr. Kibar Ak’ın sunduğu verilere göre Sakarya, 2020 yılında fındık üretim miktarı bakımından diğer illere kıyasla üçüncü sırada yer aldı.

Karasu Sosyal Gelişim Merkezi’nde İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından ‘Fındık zararlıları ve hastalık ile mücadele’ konulu konferans düzenlendi. Konferansa Karasu Kaymakamı Dr. Ahmet Naci Helvacı, İlçe Tarım ve Orman Müdürü Yutkun Cabak, Karadeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürü Doç. Dr. Kibar Ak, Karasu Ziraat Odası Yönetim Kurulu Başkanı Selami Arık, muhtarlar ve üreticiler katıldı. Fındık üretim alanı, miktar ve veriminin iller arasındaki sıralamasını aktaran Ak, Sakarya’nın, 2020 yılında fındık üretim miktarı bakımından diğer illere kıyasla üçüncü sırada yer aldığını belirtti. Ak, fındık zararlıları ve hastalıklarıyla nasıl mücadele edilmesi gerektiği konusunda katılımcıları bilgilendirdi.

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