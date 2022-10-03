Sağlıklı yaşlanmak için yürüyüşü ihmal etmeyin

Sakarya İl Sağlık Müdürlüğü Halk Sağlığı Başkanlığı ile Büyükşehir Belediyesi Yaşlı Destek ve Koordinasyon Merkezi tarafından (YADEM) Dünya Yaşlılar Günü dolayısıyla “Yaşlılıkta Fiziksel Aktivite” temalı etkinlik düzenlendi.

YADEM bünyesinde hizmet alan yaşlılarla birlikte sağlık personeli farkındalık oluşturmak için Kent Parktan başlayarak Millet Bahçesine kadar yürüyüş gerçekleştirdi. Programa İl Sağlık Müdürlüğü Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanı Dr. Yasin Çatalbaş, Başkan Yardımcısı Uzm. Dr. Selin Tunalı Çokluk, Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Şube Müdürü Ahmet Öksüzoğlu ile Serdivan İlçe Sağlık Müdürü Uzm. Dr. Ömer Balcı katıldı.

Yürüyüş etkinliğinin ardından yaşlılara yönelik Millet Kıraathanesinde söyleşi düzenlendi. Söyleşide İl Sağlık Müdürlüğü Halk Sağlığı Başkanlığı Aile Hekimi Uzm. Dr. Hilal Cumhur “Hareketin Sağlığa Etkisi”, Uzm. Dr. Erkut Etcioğlu, Uzm. Dr. Muhammet Raşit Aydın tarafından “Aile Hekimliği Kronik Hastalıklar ve HYP” hakkında bilgiler verdi. Söyleşide düzenli fiziksel aktivitelerin birçok hastalığın engellenmesinde önemli rolü olduğu ifade edilerek, sağlıklı yaşam konusunda tavsiyelerde bulunuldu.

Etkinlikte, İl Sağlık Müdürlüğü Diyetisyeni Zeynep Bozat “Yaşlılıkta Sağlıklı Beslenme Önerileri” ve Adapazarı İlçe Sağlık Müdürlüğü Fizyoterapisti Musa Ersen ise “Yaşlılıkta Fiziksel Aktivite Önerileri” hakkında bilgiler verildi. Söyleşinin ardından yaşlılar merak ettikleri konuları alanında uzman katılımcılara sordu. Etkinlik Adapazarı İlçe Sağlık Müdürlüğünden Diş Hekimi Tuba Aktemur ve Serdivan İlçe Sağlık Müdürlüğünden Diş Hekimi Gülsüm Karaman tarafından katılımcılara Ağız ve Diş Sağlığının önemi ile ilgili genel bilgilendirme yapılırken, programın sonunda katılımcılara diş muayenesi ile kan şekeri ve tansiyon ölçümü yapıldı.