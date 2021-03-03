Sağlıkçılara ithaf edilen sergi sanatseverlerin beğenisine sunuldu

Sakarya Üniversitesi (SAÜ) Sanat Tasarım ve Mimarlık Fakültesi (STMF) Öğretim Üyesi Doç. Dr. Buket Acartürk’ün, pandemi sürecinde özverili bir şekilde çalışan sağlık çalışanlarına ithaf ettiği ‘KAN-TER’ adlı kişisel seramik sergisi sanatseverlerin beğenisine sunuldu.

SAÜ STMF Öğretim Üyesi Doç. Dr. Buket Acartürk’ün ‘KAN-TER’ adlı kişisel seramik sergisi sanatseverlerin beğenisine sunulurken SAÜ Rektörü Prof. Dr. Fatih Savaşan STMF Dekanı Prof. Dr. Tahsin Turgay ve Doç. Dr. Buket Acartürk ile birlikte sergi alanını gezdi. Acartürk, pandemi sürecinde bir dizi zorluk ve özverili bir çabayla şekillendirdiği KAN-TER sergisini yüzyılın en büyük mücadelesini veren sağlık çalışanlarına ithaf ettiğini söyledi. Sergisinde eldiven formunu kullanan Acartürk, 166 adet porselen eldivenden oluşan enstalasyonda malzemenin zorluk ve olanaklarını kullanarak dönemin karakteristik yönlerine kavramsal boyutta atıflarda bulundu. Seramik sanatçısı Buket Acartürk’ün 8’inci kişisel sergisi olan KAN-TER, STMF Sanat Galerisinde 3 ile 16 Mart tarihleri arasında izlenebilecek.