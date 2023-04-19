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‘Sağlık için Kaplıca’ projesinde bahar dönemi başladı
SAKARYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ TARAFINDAN VATANDAŞLARIN SOSYAL YAŞAMLARINA KATKI SAĞLAMAK İÇİN HAYATA GEÇİRİLEN ‘SAĞLIK İÇİN KAPLICA’ PROJESİNDE BAHAR DÖNEMİNİN İLK KAFİLESİ UĞURLANDI.
SAKARYA 19.04.2023, 16:58
Sakarya Büyükşehir Belediyesi tarafından vatandaşların sosyal yaşamlarına katkı sağlamak için hayata geçirilen ‘Sağlık İçin Kaplıca’ projesinde bahar döneminin ilk kafilesi uğurlandı.
Sakarya Büyükşehir Belediyesi tarafından sosyal belediyecilik anlayışıyla başlatılan ‘Sağlık İçin Kaplıca’ projesinde bahar döneminin ilk kafilesi yola çıktı. Büyükşehir Belediyesi tarafından Taraklı ilçesindeki termal otelde alınan 62 devre mülk yıl boyunca yaşlıların, engelli bireylerin, gazilerin, şehit yakınlarının ve ailelerinin hizmetine sunuluyor. Başlatılan bu uygulama ile beraber bahar döneminde 250 aile, 750’den fazla kişi istifade etmesi planlanıyor.