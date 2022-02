Sağlık çalışanlarına şiddeti kınadılar

Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Derneği (TARD), ülke genelinde sağlık çalışanlarına yönelik gerçekleştirilen şiddet olaylarını kınayarak gerekli düzenlemelerin getirilmesini istedi.

Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Derneği (TARD), sağlık çalışanlarına yönelik gerçekleştirilen şiddet olaylarını kınayarak bir mesaj paylaştı. Paylaşımda, insanların hayata tutunması için ellerinden geleni yapan sağlık çalışanlarının yeri geldiğinde ailelerinden uzak kaldıkları ve toplum için savaştıklarına yer verildi. Açıklamada, “Hekimlik bir alınyazısı ya da kader değildir. Uykusuz geceleri ilk gençlikten başlayarak birbirine eklemektir doktorluk, iyi ahlak gerektirir. Yıllar geçerken her gün daha artan bir insanlık bilinci gerektirir. Her zaman annesinden babasından, eşinden dostundan ve yavrusundan çalınan zamandır doktorluk. Hiç tanımadığınız bir kişinin durumunu, yaşadıklarını, geçmeyen ağrısını, gözlerindeki bir bakışın anlamını çözmeyi gerektirir. Sizlerin geleceğe uzanan eliniz, sağlıkla alınan her nefesiniz için güvencedir doktorluk. İşte bu nedenle sizi sizden öte düşünen, kollayan, bilimin ışığını emek emek size yansıtan sağlık çalışanlarına şiddeti hoş görmeyiniz, kabul etmeyiniz ve karşı çıkınız. Her şeyi ile sağlığınızı korumaya adamış doktorlarınıza çok geç olmadan sahip çıkınız. Sağlıkta şiddeti kınayınız, engelleyiniz, izin vermeyiniz. Dernek olarak toplumun güçlü ahlaki değerlerine, sağduyusuna inancımızı sürdürürken, sağlık çalışanlarına uygulanan şiddet eylemlerini kınıyor ve sağlıkta şiddeti durdurmak için gerekli düzenlemelerin bir an önce yapılmasını istiyoruz” ifadeleri yer aldı.