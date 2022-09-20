Ruhsatsız silah ticareti yapıyordu, jandarmaya yakalandı

Sakarya’nın Arifiye ilçesinde jandarma ekiplerince yapılan operasyonda 2 ruhsatsız tabanca, kurusıkı tabanca, 2 av tüfeği ve 57 değişik çapta fişek ele geçirildi.

Arifiye ilçesi Mollaköy Mahallesinde A.T. isimli şahsın ruhsatsız silah alımı ve satımı yaptığı ihbarını değerlendiren jandarma ekipleri, şahsın evine operasyon düzenlendi. Operasyon neticesinde 2 ruhsatsız tabanca, kurusıkı tabanca, 2 av tüfeği ve 57 değişik çapta fişek ele geçirildi. A.T. isimli şahıs jandarma ekiplerince gözaltına alındı.