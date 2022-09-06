Rögar kapağına sıkışan yavru köpeği itfaiye ekipleri kurtardı

Sakarya’nın Taraklı ilçesinde rögar kapağına sıkışan yavru köpek itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Yenidoğan Mahallesi’nde yavru bir köpeğin rögar kapağına sıkıştığını gören vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Konunun haber verilmesi üzerine olay yerine gelen itfaiye ekiplerince yapılan çalışma neticesinde yavru köpek, sıkıştığı yerden kurtarıldı.